Tweede generatie Ranger Raptor bijna klaar

De Tweede generatie Ranger Raptor laat niet lang meer op zich wachten.

Ook pickups worden telkens groter en groter. De Ranger was altijd het kleine model onder de F-150. Tegenwoordig is de voetprint van een F-150 groter dan een redelijke studentenwoning in Delft, waardoor de Ranger weer iets kan groeien. Daaronder is er zelfs ruimte voor nóg een kleinere pickup, de Maverick.

Die laatste heeft de veel het nieuws gehaald de afgelopen maanden. De geheel elektrische F-150 Lighting uiteraard ook. Nu is het tijd om de aandacht te vestigen op de ‘medium’ pickup van Ford, want de tweede generatie Ranger Raptor is namelijk bijna klaar!

Tweede generatie Ranger Raptor

Alle ins en outs van de nieuwe Ranger kun je lezen in dit artikel. De Raptor wordt het nieuwe topmodel van de Ranger-range (har har). Net als de vorige Raptor is het geen circuit-beest, maar een offroad-specialist. De auto moet op hoge snelheden over onverhard kunnen rijden. De vorige Raptor moest het doen met een 2.0 diesel met twee turbo’s.

De tweede generatie Ranger Raptor wordt aanzienlijk sneller. De motor is namelijk ditmaal een V6 met twee turbo’s. Het is alleen nog niet duidelijk welke V6 het gaat worden. De 3.5 is voorbehouden aan de F-150.

Er gaan geruchten voor een flink aangepaste 2.7 EcoBoost of een de 3.0 EcoBoost uit de Explorer ST. Qua interieur is er minder duidelijk via de beelden, maar Ford Autohority weet te melden dat er twee grote digitale schermen in komen.

Onthulling

Mocht je interesse hebben in deze uitermate capabele bedrijfswagen, dan hoef je niet lang meer te wachten. Ford Performance is namelijk al klaar met de ontwikkeling van de tweede generatie Ranger Raptor. De onthulling vindt plaats op 22 februari aanstaande.

Dat is niet volgende dinsdag, maar die dinsdag erna. Tot die tijd hebben wel wat bewegende (en stilstaande) beelden voor je. Zo’n V6 EcoBoost klinkt toch beter dan een diesel, nietwaar?

