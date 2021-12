Nyck de Vries houdt F1 droom levend

Nyck de Vries leek toch weer dichtbij de F1 dit jaar, met het feest ging niet door. Toch houdt de Sneekenaar de droom levend.

Het was een mooi jaar voor de Nederlandse autosport. Onze held Max pakte natuurlijk de hoogste eer die er is in de autosport (op F1 rijden voor Ferrari na dan). Maar er was nog veel meer Nederlands succes op de circuits te noteren. Robin Frijns won de LMP2-klasse op Le Mans. Rinus VeeKay won een IndyCar-race. En Nyck de Vries schreef het Formule E kampioenschap op zijn naam voor het team van Mercedes.

Voor de geboren Sneekenaar was het zijn derde grote titel in de Monopostos na de titel in de Formule Renault 2.0 Eurocup in 2014 en de Formule 2 titel in 2019. Veel van zijn leeftijdsgenoten in het F1 veld heeft Nyck in zijn jaren in de opstapklasses wel een keer verslagen. Het enige ‘probleem’ is eigenlijk dat hij er zowel in de Formula Renault Eurocup als in de F2 drie jaar over deed om de titel te pakken.

Desalniettemin, als je titels blijft pakken, val je natuurlijk toch op. Na de titel in de FE dit jaar, werd er dan ook gespeculeerd dat Nyck volgend jaar bij Alfa Romeo aan de slag kon. Maar toen kwam er een zak met 30 miljoen Dollar uit China voorbij (naar verluidt) en kaapte Guanyu Zhou het zitje. Voor onze Nyck resteert de rol van test- en reservecoureur bij Mercedes, die hij ook afgelopen jaar al vervulde. In die rol kwam Nyck ook in actie tijdens de recente test in Abu Dhabi, waar hij weer snelle tijden liet noteren.

Volgend jaar komt Nyck weer uit in de Formule E voor Mercedes. Voor de driepuntige ster wordt het het laatste jaar in de klasse. Omdat het seizoen maar tot de zomer duurt, wil de Vries ook in andere klasses uitkomen. Wie weet komen daar ook races in de IndyCar bij. Onlangs deed de Vries een IndyCar test waarbij hij ‘de snelste rookie’ was. Daarnaast is het WEC een goede manier om een beetje bezig te blijven. Toch heeft de 26-jarige de F1 droom nog niet opgegeven, zo laat hij optekenen bij Speedweek:

Elke jonge coureur droomt daar natuurlijk van. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet langer aan de Formule 1 denk of dat ik mijn droom opgeef. Maar ik werk er niet meer actief aan. Ik doe mij werk gewoon zo goed mogelijk. Nyck de Vries, houdt van noeste arbeid

Waarvan akte.