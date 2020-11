Zo gaat McLarens eerste V6-supercar heten - Autoblog.nl

Naast de naam van McLarens eerste V6-supercar, geeft het bedrijf ook aan hoe de V6-aandrijflijn gaat heten.

McLarens naamgevingssysteem is de laatste jaren relatief eenvoudig geweest. Je hebt drie categorieën, Sports, Super en Ultimate. Sports is de ‘instapper’, daarna komt Super. De Ultimate-auto’s zijn de échte snelheidsmonsters, met bolides als de Senna of de Speedtail. Sports- en Super-auto’s hebben geen ‘speciale’ naam, maar hebben een driecijferige naam met een of twee letters eraan vastgeplakt. Denk aan 720S, of 540C. Die cijfers geven aan hoeveel pk de McLaren heeft.

Makkelijke namen, dus, maar kennelijk vindt McLaren ze niet meer zo leuk. Voor de opvolger van de auto’s in de Sports-serie hebben de Britten namelijk iets nieuws bedacht. Want waar alle supercars (uit deze eeuw) van McLaren voorheen een V8 hadden, moet het nieuwste model het met twee cilinders minder doen. Deze V6 wordt wel aan een elektrische aandrijflijn gekoppeld, om zo voor dezelfde kracht als die V8 te zorgen, claimt McLaren. Een hybride dus, wat de nieuwe naam High-Performance Hybrid verklaart.

De Britten geven ook maar meteen aan hoe de eerste High-Performance Hybrid-auto gaat heten: Artura. Precies, geen cijferletter-combinatie, maar een echte naam. Wat die naam betekent of waar deze vandaan komt, zegt McLaren (nog) niet. Wel zeggen ze dat alles aan de auto – van de aandrijflijn, tot het platform en de binnen- en buitenkant – compleet nieuw is. Niet dat je een wereldschokkend nieuw ontwerp moet verwachten, maar eerder een Greatest Hits-compilatiealbum van eerdere McLarens.

Over de komende maanden horen we meer details over McLarens eerste V6-supercar, waaronder de Nederlandse prijs. Wel verklapt McLaren dat de Artura net zo krachtig moet zijn als eerdere V8-McLarens, terwijl je extra koppel bij lagere toeren krijgt. De PHEV kan daarnaast volledig elektrisch rijden, al weten we nog niet hoe ver dat zal zijn.