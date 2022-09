Zo kan Verstappen volgende race kampioen worden!

Verstappen nogmaals kampioen, dat klinkt niet verkeerd. En er zijn nog wat dingen om voor te strijden dit seizoen, we nemen alles met je door!

Het Formule 1 seizoen zit er al weer bijna op. Met nog 6 races te gaan is de kans enorm groot dat Verstappen zijn tweede wereldtitel gaat binnenhalen. Dat is natuurlijk geweldig voor hem, zijn vader Jos en alle Formule 1-liefhebbers sinds 16 mei 2016.

Maar wanneer kan Verstappen wereldkampioen worden? Simpel: volgende race al! Uiteraard zijn er dan wel een paar omstandigheden waaraan voldaan moet worden. Niet alleen Charles Leclerc, maar ook Sergio Pérez kunnen namelijk nog wereldkampioen worden.

Dat is uiteraard extreem onwaarschijnlijk, maar wel een mogelijkheid. Verstappen moet dan alle races uitvallen en Leclerc moet dan alles winnen. De kans dat dat gebeurt is nihil. Sterker nog, ook al doet Verstappen de laatste 6 races niet mee, dan nog is het onwaarschijnlijk dat Leclerc alle races wint.

Verstappen kampioen

Dus wat moet er gebeuren voor Verstappen om kampioen te worden over drie weken? Simpel, Max moet de race namelijk winnen. Daarbij is hij afhankelijk van de prestaties van Charles Leclerc én die van teammaat Sergio Pérez. Leclerc moet dan achtste of lager eindigen. Pérez moet dan op zijn beurt niet op het podium terecht komen.

Stel dat Leclerc in Singapore in de muur wordt geduwd, dan zou het dus mogelijk kunnen zijn dat Pérez even gas moet terugnemen. Althans, ervan uitgaande dat Pérez op podiumkoers rijdt. Dat is de afgelopen zes races slechts eenmaal gebeurd.

Maar strijden we dan verder nog ergens voor als zeker is dat Verstappen kampioen gaat worden? Jazeker, het constructeurskampioenschap. Oh, wacht, nee, ook dat is een zekerheidje, want Red Bull staat nu 145 punten voor op Ferrari.

Brits ongeluk

Zijn er verder nog bijzonderheden dit seizoen? Jazeker. Sinds het moment dat Queen Elisabeth de troon besteeg, heeft het Britse volkslied elk seizoen minimaal één keer geklonken, zij het voor een Britse coureur dan wel een Brits team. Ondanks dat de meeste teams in Groot-Brittannië resideren, rijden alleen McLaren, Williams en Aston Martin onder de Britse vlag.

Norris heeft eenmaal het podium gehaald (P3 op Imola), maar winst is hoogst onwaarschijnlijk. Ook als we kijken naar de Britse coureurs. Er doen drie Britse coureurs mee: Norris, Hamilton en Russell. De kans dat er een van hen wint is eveneens onwaarschijnlijk. Of de Red Bulls en Ferrari’s moeten elkaar van de baan afrossen.

Dan is er nog een bijzonder iets: het is dus goed mogelijk dat Lewis Hamilton dit jaar géén race gaat winnen. Sinds zijn Formule 1-debuut heeft hij altijd minimaal één race gewonnen. Hij staat nu gelijk met Michael Schumacher op 15 seizoenen met sowieso één overwinning, maar wellicht gaat hij ook dat record niet verbreken. Niet dit seizoen althans.

Overwinningen per seizoen

Dan zijn er nog twee records die Verstappen kan pakken als het gaat om race-overwinningen. De eerste lijkt een haalbare kaart te zijn: met nog 3 overwinningen heeft hij de meeste overwinningen in één seizoen. Natuurlijk, we rijden tegenwoordig meer races dan vroeger.

Het percentage race-overwinningen per seizoen blijft desalnietemin indrukwekkend. Een ander record dat hij kan pakken is van Sebastian Vettel. In 2013 won hij 9 races op rij. Verstappen staat nu op 5 op rij en er zijn nog zes races te gaan.

Een ander record dat gaat sneuvelen is van Kimi Räikkonen. Hij reed 349 Grands Prix, het meeste van alles coureurs ooit. Fernando staat nu ook op 349, dus daar gaat hij wel aan voorbij, lijkt ons.

Kortom, nog veel voor te strijden! En we kunnen nu al feest vieren voordat er een meter is gereden. Ook weleens lekker.