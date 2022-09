Is deze dikkere Maserati MC20 nu wel af?

De iets dikkere Maserati MC20 lijkt iets meer aangekleed te zijn dan het standaardmodel.

Italianen zijn echt hilarisch. Althans, Italianen die in de automotive branche werkzaam zijn. Maserati had een gamma met twee verouderde sedans en een iets moderne crossover. Voldoende ruimte voor verbetering, dus. En waar komen ze mee? Precies, een supercar met gloednieuwe verbrandingsmotor, de Maserati MC20.

Daarbij is de auto ook een beetje lastig te plaatsen. Als je een snelle sportwagen met twee zitplaatsen wil, heeft Ferrari meer dan voldoende keuze voor je. Bij McLaren en Porsche is ook voldoende te krijgen. De MC20 is wel duidelijk iets meer ingetogen dan het aanbod van Ferrari. Iets meer voor de stille levensgenieter die óók een sportwagen met middenmotor wenst.

Te ingetogen

Wellicht is de MC20 zelfs ietsje té ingetogen. Bijna op het saaie af. En ondanks dat de prestaties echt prima zijn, is een Ferrari ietsje sneller. Vanwege marketing (segmentatie) mag de MC20 natuurlijk niet té snel zijn. Gelukkig pakt Novitec de MC20 aan. Novitec heeft het talent om een auto subtiel dikker te maken en dat is met de MC20 goed gelukt.

De auto is voorzien van een hoop naked-carbon van Novitec. Dit geeft de auto net even een iets exclusievere uitstraling. Het moet je smaak zijn, maar het geeft de auto wel ietsje extra cachet. Daarbij is er aan de voorzijde ook extra cabron dat absoluut niet misstaat.

Dan de stance en fitment. De MC20 staat iets lager op de grond middels een setje verlagingsveren. Dat klinkt altijd een beetje vreemd. Maserati bouwt een supercar en alsnog kunnen daar een setje kortere veren onder. Konden ze dat zelf niet doen? De wielen zijn gesmeed en afkomstig van Vossen. Voor zijn ze 9Jx20, achter 12Jx21.

Vermogen dikkere Maserati MC20

Tenslotte de motor en uitlaat, want ook daar hebben ze wat wijzigingen voor. Er is een sportuitlaatsysteem met 100-cels sportkats en een ECU-module. Combineer die twee en je hebt 711 pk en 818 Nm tot je beschikking. Daarmee is het mogelijk om in 2,8 seconden naar de 100 km/u te knallen en een top te halen van 325 km/u. De 0-200 km/u tijd is 8,4 seconden.

Alle onderdelen kun je per direct bij Novitec bestellen. Uiteraard kun je ook precies kiezen wat je wenst. Dus alleen de ECU-aanpassing is uiteraard ook mogelijk. Tenslotte hebben ze ook nog uitgebreide mogelijkheden om het interieur opnieuw te bekleden met leer en of alcantara. Doen Duitsers dat tegenwoordig beter dan Italianen?

Hoe de auto klinkt kun je in onderstaande video horen:

Meer lezen? Dit zijn de tofste open Maserati’s van na 1990!