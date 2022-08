Ferrari onthult: “Verstappen saboteerde race Leclerc”

Ferrari doet uit de doeken dat de race van Charles Leclerc op meerdere manieren is gesaboteerd door Max Verstappen vandaag.

Het was een vooruitzicht om van de watertanden voor de racefans vandaag: Verstappen en Leclerc die ergens middenin het veld starten en zich een weg naar voren moeten banen. Hoewel achteraf bleek dat Verstappen sowieso een klasse apart was, werd dit vooruitzicht ons echter door de neus geboord. In de eerste ronde hadden de twee nog heel even een gevechtje. Maar Leclerc moest vervolgens al in de vierde ronde de pit opzoeken, omdat er volgens hem ‘iets rookte bij zijn voorwiel’. Het bleek een vastgeklemde tear off te zijn.

Pech stapelt zich op

De relatieve mazzel voor Leclerc was dat hij kon stoppen tijdens een sasfetycar fase. Maar het gevolg was wel dat de Monegask nu op mediums reed, in plaats van op softs. Bovendien was Max nu al opgeklommen naar P8, terwijl Leclerc helemaal overnieuw mocht beginnen achter de uit de pitstraat gestarte Alpha Tauri’s. Dit frustreerde zijn opmars nogal. Tot overmaat van ramp verloor LEC uiteindelijk op de meet ook nog P5 aan Alonso, vanwege een straf die hij kreeg doordat hij te hard reed in de pit.

Tear off van Verstappen

Enfin, dat alles wisten we al, maar nu komt het hete nieuws: beide zaken die Leclerc vandaag de das omdeden, wijt Ferrari aan niemand minder dan Max Verstappen. We speculeerden er direct al over in het raceverslag, maar de tear off die bij de F1-75 de koeling om zeep hielp, bleek inderdaad afkomstig van onze held MV1. En niet alleen kostte hem dat dus die pitstop, maar ook die tijdstraf. Hoe dan?

Sensor

Wel, door de oververhitting die optrad als gevolg van de tear off, is ook de sensor die Ferrari normaal gebruikt om de snelheid in de pit te monitoren aan zijn grootje gegaan. Ferrari is daarom teruggevallen op een ander systeem. Echter bleek dat dus weer niet nauwkeurig genoeg te werken. Dus reed LEC te hard en kreeg hij straf. Onder hoeveel trappen is die man wel niet heengelopen in Monte Carlo? Teambaas Mattia Binotto houdt het allemaal op ‘een ongelukkige situatie’. Dat is trouwens tevens de titel die je zou kunnen gebruiken om Ferrari’s hele seizoen samen te vatten.

Dagsuccesjes

Dus ja, Max heeft écht de allerbeste race van zijn carrière gereden. Winnen, snelste ronde, maximale punten én je grootste concurrent saboteren. Beter dan dat wordt het nooit meer. Ferrari moet inmiddels hopen op nog een paar dagsuccesjes en het volgend jaar dan maar weer overnieuw proberen.