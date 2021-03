Zo klinkt het beste motorgeluid van 2021 [video] - Autoblog.nl

Te midden van downsizing en elektrificatie klinkt de British Racing Motors V16 bruter dan ooit.

We schreven vorig jaar al dat dit de best klinkende motor van 2021 zou worden. Het is inmiddels 2021 en nu krijgen we het eerste geluidsfragment te horen. We kunnen dus een oordeel vellen of dit inderdaad de best klinkende motor van het jaar is. Het antwoord is alvast ja.

Degenen die het artikel van vorig jaar gemist hebben of vergeten zijn zullen nu vast benieuwd zijn over welke motor het gaat. Welnu, het gaat om een heuse V16. Om precies te zijn de V16 van British Racing Motors uit de jaren ’50. BRM was het eerste en tevens laatste F1-team dat ooit een zestiencilinder gebruikte.

Deze motor was buitengewoon complex, niet in de laatste plaats omdat het maar een 1,5 liter blok was. Met een supercharger kon er desondanks een tamelijk bizar vermogen uitgeperst worden: zo’n 600 pk. BRM gebruikte de V16 van 1950 tot 1955 en sindsdien is er in geen enkele raceklasse meer met een dergelijke motor geracet.

Was de V16 een goede keuze van BRM? Nou nee, de motor was onbetrouwbaar en voor de coureurs was het ook absoluut niet makkelijk om ermee te rijden. Grote racesuccessen zijn er dan ook nooit mee behaald. Dit lijkt niet de ideale kandidaat te zijn voor Continuation-modellen. Toch gaan deze er komen: het herboren British Racing Motors gaat drie nieuwe Type 15 raceauto’s bouwen, met V16 en al.

Als je de BRM V16 ooit een keer gehoord hebt zul je begrijpen waarom dit project wél een goed idee is. Deze motor produceert namelijk een geluid dat even uniek als bruut is. BRM heeft inmiddels een originele V16 gerestaureerd en op de dyno aangesloten. Hoe dit klonk? Zo dus:

De eerste ‘nieuwe’ BRM Type 15 moet nog dit jaar af zijn. Degene die de auto in ontvangst mag nemen is de 81-jarige John Owen, de zoon van Alfred Owen, die destijds eigenaar was van het team. We verwachten niet dat deze oude knar de auto vaak op zijn staart zal trappen, maar we willen de auto op z’n minst een keertje de Goodwood Hillclimb zien (en vooral horen) doen.