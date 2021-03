'VW stopt ontwikkeling nieuwe benzine- en dieselmotoren' - Autoblog.nl

Het viel te verwachten na het nieuws van Audi: ook Volkswagen ziet geen brood meer in de ontwikkeling van nieuwe verbrandingsmotoren.

Het ziet er niet naar uit dat de transitie naar elektrisch nog een halt wordt toegeroepen nu de gigantische machine die de auto-industrie heet op gang is gekomen. De vraag is vooral hoe lang fabrikanten nog vasthouden aan de verbrandingsmotor. De een wil daar nog zo lang mogelijk aan vasthouden, de ander wil deze zo snel mogelijk uitfaseren.

Oliver Zipse, de grote baas van BMW, gaf vorige week nog aan dat zijn merk nog niet gaat stoppen met het ontwikkelen van nieuwe verbrandingsmotoren. Dit zei hij niet zomaar, maar naar aanleiding van een aankondiging van zijn concullega bij Audi. Die zei namelijk dat Audi wél een punt gaat zetten achter de ontwikkeling van verbrandingsmotoren. Of eigenlijk al gezet heeft.

Aangezien Audi geen opzichzelfstaand merk is, is het niet heel verrassend dat nu ook Volkswagen zegt te stoppen met de ontwikkeling van verbrandingsmotoren. Althans: CEO Ralf Brandstätter geeft aan dat hij er niet vanuit gaat dat er nog nieuwe verbrandingsmotoren gelanceerd zullen worden. En hij kan het weten. Volkswagen kiest daarmee dezelfde strategie als Audi: de huidige motoren worden nog verder ontwikkeld om aan de Euro 7-normen te voldoen, maar aan nieuwe motoren wordt niet meer begonnen.

Voorlopig is de verbrandingsmotor nog niet verdwenen bij Volkswagen, maar de Duitsers geven ook alvast vol gas met EV’s. De ID.3’s en ID.4’s rijden al volop rond en ID.5 en ID.6 worden ook al klaargestoomd. Volkswagen is zelfs al bezig aan een volgend EV-platform. Daarmee zou laden net zo snel moeten gaan als tanken en range anxiety wordt daarmee ook voorgoed verleden tijd. Dat gaat nog wel even duren, maar als het zover zullen er weinig redenen meer zijn om nog een verbrandingsmotor in een Volkswagen te lepelen.

