Officieel: Cupra Tavascan gaat er komen - Autoblog.nl

De Cupra Tavascan gaat in productie als een soort Lamborghini Urus. Maar dan kleiner, elektrisch en met een Cupra-logo.

Bij een submerk is het altijd een beetje de vraag wat het bestaansrecht is. Vanuit marketingoogpunt zal het ongetwijfeld voordelen hebben, maar voor een sportieve Leon of Ateca hoef je geen heel submerk op poten te zetten. De Formentor gaf Cupra wat meer bestaansrecht, dat model ga je namelijk niet met een Seat-logo tegenkomen.

Desondanks is de Formentor overduidelijk een Seat. Afgezien van wat logo’s, bronskleurige accenten en een matblauw kleurtje is het onderscheidend vermogen beperkt. Een concept car die wél meer een eigen smoel had was de Cupra Tavascan, vernoemd naar een pittoresk Spaans gehuchtje. Het hing al in de lucht dat deze Cupra Tavascan in productie zou gaan, maar vandaag is dit officieel bevestigd.

De designtaal van Seat is nog steeds goed te herkennen in de Tavascan, maar het geheel oogt wel strakker en sportiever. Daarmee wordt het sportieve karakter dat Cupra wil uitstralen dus onderstreept. Bovendien is het een SUV-Coupé. Precies wat sportieve (kuch) rijders willen.

Mocht je het vergeten zijn: de Tavascan was (en wordt) volledig elektrisch. De concept car had twee elektromotoren die samen goed waren voor 306 pk. Een accupakket van 77 kWh moest garant staan voor een actieradius van 450 km. Over de specificaties van de productieversie heeft Cupra nog niets losgelaten, maar het moet sowieso een rappe auto worden.