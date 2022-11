Zo krijg je politie aandacht in Rotterdam Zuid (video)

Het zijn pas overtredingen wanneer ze je ook staande houden?

De meer dan logische politieachtervolging begint vanaf 08.22 in de video. Waar beginnen we, geen kentekens (want geen straatlegale motoren). Rood licht / Wheelies / overschrijding snelheid / positie op de weg.

Don’t try this at home kids, maar beter ook niet op Rotterdam Zuid!