Porsche 911 Offroad is nóg trager dan de 911 Dakar

Potjandrie, wat gaat het ineens hard met offroad Porsches. Vroeger hadden we een Ruska-buggy, tegenwoordig zijn er geen originele kevers meer. Dus gebruiken we Porsches voor offroad doeleinden, zo lijkt het wel.

Een paar maanden geleden lanceert Ruf de Safari, een offroad Yellowbird/SCR (net welke motor je erin lepelt). Vorige week onthuld Porsche de 911 Dakar, een offroad 911. En gisteren kregen we een heel zwikje getunede offroad Porsches te zien die door de Andes aan het crossen zijn. Vandaag is het tijd voor nóg een offroad Porsche, de 911 van Delta4x4.

Delta4x4

Daarover zijn ze bij Delta4x4 heel erg eerlijk. Als je al een 911 Carrera 4 of Carrera 4S hebt en geen zin hebt om nog langer te wachten, kun je per direct bij hen terecht. Ze wijzen ons er fijntjes op dat de Dakar in gelimiteerde oplage komt en niet al te goedkoop gaat zijn. Ondanks dat de 911 Dakar zeker een gaaf apparaat is, vinden we de vraagprijs wel heel erg stevig. Want het is nu ook weer niet een wezenlijk andere auto. Ter referentie, een Porsche 911 Carrera 4S kost tegenwoordig in ons land 182.300 euro. De 911 Dakar moet 299.990 opleveren. Van dat verschil kun je in Roodeschool vrijstaand wonen.

Bij Delta4x4 monteren ze een speciaal voor de 911 ontwikkelde ophanging. De wijzigingen omvatten onder meer veren van Eibach en dempers van Bilstein. Het zijn niet simpel verhoginsveren. De assen zorgen 50 mm meer rijhoogte, de veren vervolgens nog eens 50 mm. De Delta 4×4 911 staat in totaal 140 mm hoger op de poten staat. De laatste 40 mm komt door de montage van de grotere offroad-banden.

Topsnelheid Porsche 911 Offroad

Ook de spoorbreedte is toegenomen. Om de enorme wielen goed te kunnen huisvesten, zijn de schermen verbreed met Audi A6 Allroad-esque schermen. Verder is de Delta4x4 911 voorzien van de kenmerkende Delta Beadlock-velgen. Voor de ruige offroad-look zijn er twee rijen met PIAA-schijnwerpers. Op de voorklep (noem dat geen motorklep, dan worden Porsche-muggenzifters helemaal waus) zijn er vier grote schijnwerpers en op het dak eventueel nog eens zes. Perfect om even te checken of er mensen aan het cruisen zijn of dat je snel een plasje kunt doen zonder dat er iemand langs komt.

Kortom, een compleet pakketje dat niet eens zo veel afwijkt van de Dakar, eigenlijk. Met een wrap kun je ‘m ook nog eens de Rothmans-look geven. Zijn er dan nadelen? Ja, de Delta 4×4 911 is nóg trager. De topsnelheid is namelijk 210 km/u. Daar staat tegenover dat je in het terrein daadwerkelijk uit de voeten komt.

