Zo ontzettend veel Duitsers werden op de bon geslingerd in NL

Er zijn echt ontzettend veel Duitsers die een Nederlandse boete binnenkrijgen.

Het is bijzonder vervelend, maar het gebeurt ons allemaal weleens. We hebben het natuurlijk over geflitst worden in het buitenland. In heel veel gevallen is het in het begin heel erg schrikken. Een bon! Veel te hard gereden! Vervolgens valt de boete mee en maak je het geld inclusief een fooitje voor de administratieve afdeling over.

Maar andersom gebeurt het natuurlijk ook. In Nederland zijn er veel buitenlanders die te hard rijden en op de bon geslingerd worden. Die krijgen dan post van het CJIB binnen of ze ook de benodigde pecunia kunnen maken vanwege het getoonde wangedrag.

Duitsers

Omdat corona minder en minder een issue is tegenwoordig, zijn er ook meer buitenlanders in ons land. Het aantal hardrijders is namelijk weer toegenomen, aldus het CIJB. Het volk dat het hardste rijdt, zijn natuurlijk de Duitsers. Niet zozeer omdat ze altijd hard rijden, maar voornamelijk omdat ze in grote getale aanwezig zijn. In de eerste vier maanden van dit jaar reden er 70.625 Duitsers te hard. Twee keer zoveel als het jaar ervoor.

Alle boetes van EU-landen worden gewoon verstuurd. Het is in de EU zo geregeld dat we elkaars boetes kunnen innen en betalen. Dat geldt sinds de Brexit dus niet meer voor bestuurders uit Groot-Britannië. Die rijden overigens relatief weinig in Nederland, dus is het niet een groot issue. Voor 2021 stond de teller op iets meer dan 200 overtredingen.

Belgen en Fransen

Uiteraard zijn Belgen en Fransen ook het bokje. Logisch, ook die landen zijn relatief dichtbij. Voor het CIJB was 2020 niet een topjaar. Minder verkeer (iedereen ging thuiswerken) betekent veelal minder boetes. In 2020 kon men ‘slechts’ 6.4 miljoen boetes uitschrijven, dat waren er in 2021 al 300.000 meer. Dat zijn uiteraard niet alleen buitenlanders, maar ook Hollanders die het gaspedaal te diep intrappen.

Via: AD.nl