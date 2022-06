Mintgroene Alfa Spider restomod heeft twee motoren

Deze mintgroene Alfa Spider Restomod beantwoordt een vraag die je niet gesteld hebt. Het interieur is schitterend.

In principe was de Alfa Romeo Spider 1992 een soort restomod. Ja, ze kwamen fonkelnieuw de fabriek in Grugliasco uitrollen. Maar het waren hoogbejaarde en stokoude auto’s. De Alfa Spider was dan ook compleet kansloos tegen de Mazda MX-5 als het gaat om rijeigenschappen. Grappig, want de originele Spider stond namelijk op het ‘lijstje’ van Mazda van auto’s waardoor ze zich lieten inspireren. Dat Alfa die auto gewoon tot 1994 bleef bouwen…

Enfin, terug naar deze mintgroene Alfa Spider restomod (Tipo A115.A1). De auto is het project van Garage Italia Customs. Je weet wel, de divisie onder de bezielende leiding van Lapo Elkan, waarvoor niets te gek is. Dat slaat op zowel de divisie als de jongeheer van Lapo. De auto begon zijn leven als een auto die bijna rijp voor de sloop was.

Garage Italia Customs

Bij Garage Italia Customs leek het hen leuk om zowel de koets, het interieur alsmede de techniek helemaal aan te passen. In technisch opzicht is het nu een heuse hybride, dus met twee motoren. Er zit namelijk een elektrische motor in die zijn energie haalt uit de KERS-accu. Dus elke keer bij remmen, remt de auto op de motor. Die energie gaat naar de accu. De techniek is in samenwerking met Newtron ontwikkeld.

Dan het koetswerk van deze mintgroene Alfa Spider restomod. Die zit er grotendeels hetzelfde uit, maar is helemaal nieuw. Het is lichter en sterker, aldus Garage Italia Customs en R-M, dat er verantwoordelijk voor was. De speciale mintgroen-esque kleur heet ‘GICMiramare’.

Interieur mintgroene Alfa Spider restomod

Dan het interieur. Dat is het werk van Poltrona Frau. Het is typisch Italiaans. Een opvallende lichtgroene kleur wordt meestal gecombineerd met een zwart interieur, maar het oranje-rood van dit exemplaar staat uiteraard nog beter.

Dat is ook het verschil tussen een Italiaan en een Duitse auto. In samenwerking met D-Tales werd het houtwerk aan boord gemaakt. Het ziet er schitterend uit en geeft de Spider een Riva-esque vibe.

Productieplannen zijn er nog niet. Het is vooral een showcase om te laten zien wat wat Garage Italia Customs in zijn mars heeft. Ongetwijfeld zullen ze je vast willen helpen als je aankomt met een oude Spider en een hoop geld.

