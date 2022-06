Alpine A110 Tour de Corse 75 is geweldig speciaaltje

De Alpine A110 Tour de Corse 75 is net even wat sportiever en meer hardcore. En opvallender.

Alpine heeft een enorm rijk verleden. Daarom vinden we het niet meer dan logisch dat ze daar af en toe gebruik van maken. Sterker nog, natuurlijk moeten ze dat doen. Dat is juist wat een ‘nieuw’ merk als Alpine onderscheidt van de zoveelste generieke EV-bouwer die Tesla heet of Tesla gaat verslaan.

Vandaag viert de sportdivisie van Renault zijn bestaan met de Alpine A110 Tour de Corse. Voor de genen die de Tour de Corse niet kennen, dat is misschien wel de gaafste rally ooit. Het wordt namelijk gehouden op het Franse eiland Corsica en kenmerkt zich door de enorme hoeveelheid bochten en het gebrek aan lange rechte stukken.

Habitat

Dat klinkt dus als de natuurlijk habitat voor de Alpine A110. Niet dat je daar niet mee hard in een rechte lijn kunt rijden, maar de bochten zijn wel een beetje de forte van de auto. De kleurstelling is historische verantwoord: geel met een zwarte voorklep, zwart dak en zwart witte stickers. De 18 inch velgen zijn hoogglans wit (eindelijk, geen zwart!). Daarachter prijken oranje Brembo-remmen.

Bij het interieur gaat het feestje verder. Daar zie je namelijk Sabelt-racekuipen, die je eventueel kunt uitrusten met een harnas in plaats van reguliere gordels. Aan de speciale ‘Tour de Corse 75’-badges die in de stoel zijn geborduurd kun je zien dat deze auto iets bijzonders is. Daarnaast krijg je het vernieuwde infotainmentsysteem met AppleCarplay en Android Auto.

Techniek Alpine A110 Tour de Corse 75

In technisch opzicht is het de sterkere A110, namelijk de techniek van de Alpine A110 GT. Dat betekent dat er onder de kap een 1.8 turbomotor huist met 300 pk bij 6.300 toeren en 340 Nm dat bij 2.400 toeren paraat staat. Daarmee kun je in 4,2 seconden naar de 100 km/u accelereren en een topsnelheid halen van maar liefst 252 km/u.

Interesse? Dan hebben we een paar belangrijke dingen voor je. Reserveren kan vanaf morgen, 17 juni. Alpine gaat 150 exemplaren bouwen van de A110 Tour de Corse 75. De prijs in Frankrijk is precies 80.000 euro.

Meer lezen? Dit zijn de 10 meest baanbrekende auto’s van 2010 – 2022!