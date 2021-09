Heftige GR Yaris met meer vermogen op komst

De extra heftige GR Yaris zal in alles beter zijn. En hij was al zo gaaf!

Toyota is een bijzonder automerk. Als een van de laatste grote fabrikanten gaan ze dan binnenkort eindelijk de overstap maken naar elektrische auto’s. Met hybrides en een paar waterstof-experimenten kom je in Europa niet meer zover. Daarnaast heeft Toyota de naam nogal saaie auto’s te bouwen. Dat komt mede door de betrouwbaarheid, wat eigenlijk vreemd is. Een vriend(in) die niet vreemd gaat, kan ook best een geslaagde partner zijn, nietwaar?

De normale modellen zijn overigens echt niet zo saai als men in de commentsectie laat blijken. De Corolla Touring Sports (stationwagon model) ziet er in GR Sport-uitdossing gewoon lekker dik uit, bijvoorbeeld. Zo’n Camry is een chique lap auto en de RAV4 heeft best een opvallende neus. Maar het ultieme fuifnummer is de GR Yaris. Zie het als een Japanse Delta Integrale om te kunnen bevatten hoe bijzonder deze auto eigenlijk is.

Gazoo Racing

Net als met die Lancia rally-special gaan er meer varianten en versies komen. Op dit moment is Toyota druk aan het testen met een extra heftige Yaris. De Gazoo Racing-coureur José-Maria Lopez is gespot op de Nordschleife in een Yaris met enkele kleine afwijkingen.

Wat we kunnen verwachten van de extra heftige GR Yaris is nog niet bekend. Aangezien er in het 1.6-blok nog wel wat marge zit, zou het ons niet verbazen dat het vermogen richting de 280 pk zal gaan. Dat is een historische correcte waarde voor Japanse sportieve auto’s en een flink aantal voor een kleine Yaris.

Verwacht verder dat het chassis iets strakker zal zijn en er gebruik wordt gemaakt van lichtgewicht materialen. Nu is er al een flinke aftermarket-industrie bezig met de GR Yaris en het is logisch dat Toyota daarvan wil meeprofiteren.

Naam extra heftige GR Yaris

Dan blijft alleen de naam nog over. Er circuleren twee namen: GR Yaris S of Yaris GRMN. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het Gazoo Racing-label bestond uit de drie stadia:

GR Sport (bumpertje, spoilers, grotere wielen etc) GR (sportmodellen, topmodellen) GRMN (hardcore topversies)

Dus die lijkt logisch, maar de (minder hete) Yaris GRMN had al de GRMN naam. Dus wij gooien het op GR Yaris S. Naar het schijnt gaat het niet lang meer duren voordat de extra heftige GR Yaris klaar is. Sommige bronnen spreken al van een introductie begin 2022!

Via: Motor1.com.