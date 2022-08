Zo veel pk levert de nieuwe Honda Civic Type R

De nieuwe Honda Civic Type R werd al onthuld, maar niet alle cijfers kwamen aan bod. Daar komt nu verandering in.

Tegenwoordig is het lastig om een auto volledig te onthullen op één moment. Nou is alle info van een auto sowieso al verspreid over verschillende belangrijke momenten (onthulling, eerste rijtesten, verkoopstart etc.), maar dankzij lekken vóór deze bepaalde momenten, ligt nooit alle info van een auto meteen op straat. Toch werkt het ook niet mee als de fabrikant zelf nog wat zaken achterhoudt.

Honda Civic Type R

Neem de nieuwe Honda Civic Type R. Al meer dan een maand geleden kon @willeme jullie alles vertellen over de nieuwste hot hatch uit Japan, van nieuwe koeling tot bandenmaten en van downforce tot de nieuwe afstelling van de turbo. Toch miste er nog wat info uit dat artikel, niet in de laatste plaats hoe veel pk het nieuwe apparaat gaat leveren.

Geen zorgen, ondertussen weten we wél meer dingen! Via een dealerdocument dat opdook op het forum CivicXI van een Japanse specsheet van de nieuwe Honda Civic Type R, zijn een hoop cijfertjes specifieker geworden. Wij nemen ze uiteraard even met je door.

FL5

Eerst even een hele simpele: de generatie/modelcode. Gisteren ging het maandagavondlijstje van de week over de Honda Civic Type R’s die de historie rijk is. Bij elk behandeld model werd de generatiecode erbij gehaald, omdat Honda-fanaten meestal aan enkel de generatiecode kunnen aanduiden om welke auto het gaat. Naast EK9, EP3, FN2, FD2, FK2 en FK8 mag je nu het nummer FL5 uit je hoofd leren. Of gelijk weer vergeten, jouw keuze. Maar FL5 is hoe Honda de nieuwe Civic Type R aanduidt.

Power

De motor van de nieuwe Honda Civic Type R is zoals bekend een 2.0 liter VTEC-viercilinder met turbo. Voor zover dat nog niet overduidelijk was, de motor is dezelfde K20C1 uit de vorige Type R. In de vorige Civic leverde deze 320 pk en 400 Nm, in de nieuwe Civic Type R (FL5) levert de motor 330 pk en 420 Nm. Verdere specificaties wat betreft motor en aandrijving verschillen bijna niet van de voorganger, behalve de eindoverbrenging van de versnellingsbak. Wat dit alles doet met de acceleratietijd en topsnelheid is helaas nog niet bekend.

Verbruik

Eigenlijk is het verbruik van een Honda Civic Type R voor velen totaal niet relevant, maar wellicht ben jij net die ene Type R-koper die graag wil weten hoe vaak je aan de pomp staat. Welnu, de benzinetank is vergroot. Deze was 46 liter in de FK8 Type R en in de FL5 is deze 47 liter groot. Sceptici zien nu een meerprijs van 2,03 euro in de FL5, maar als de cijfers niet verloren zijn gegaan in de vertaling is het gecombineerde verbruik wel gedaald: de FL5 haalt precies één kilometer extra uit elke liter. Een volle tank benzine kost dus meer, maar je komt er dusdanig verder mee dat het onder de streep scheelt.

Gewicht

Een klein nadeeltje aan de Honda Civic Type R (FL5) is het gewicht. Hij is namelijk zwaarder dan zijn voorganger. Waar de FK8 1.390 kg op de weegschaal zette, is de nieuwe jongen 40 kg zwaarder met 1.430 kg. Met het toegenomen aantal pk en Nm zal het verschil wellicht lastig te merken zijn, maar toch.

Kortom: echt schokkend is het allemaal niet, maar nu hoeft er niet meer zo vaag gedaan te worden over de cijfers van de nieuwe Honda Civic Type R. Een kleine toename in zowel pk als gewicht en wat kleine wijzigingen alom. Dat is misschien alleen maar fijn, want met de aandrijflijn in de FK8 was helemaal niks mis.