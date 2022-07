Nieuwe Civic Type-R officieel, met sper en handbak!

De nieuwe civic Type-R is er eindelijk. Eindelijk!

Het was absoluut geen geheim dat de nieuwe Civic Type-R eraan zat te komen. Honda was al bezig met een vrij lange campagne. Sterker nog, we moesten bijna twee keer checken. Was de auto al onthuld? Nee, dus. Althans, niet helemaal officieel.

Dat is nu wel het geval en het valt niet tegen. Laten we maar meteen met de olifant in de kamer beginnen en dat is het uiterlijk. Het exterieurdesign van de uitgaande generatie was namelijk nogal uitgesproken. Voor velen veel té uitgesproken.

Op zich was de Touring Car-look van de ultieme Honda Civic best gaaf, maar om daar nu elke dag mee rond te rijden. Als je ook bij je schoonouders op bezoek moet, of meerijdt in een rouwtoet, moet je je altijd verontschuldigen. De vorige generatie was een rijdend clownspak.

Nieuwe Civic Type-R

De nieuwe Civic Type-R is strakker, zonder dat het direct eenheidsworst is geworden. Ten opzichte van de reguliere Civic zijn er dikke bumpers met grote luchtopeningen. Deze moeten de 2.0 VTEC viercilinder turbo van voldoende lucht voorzien. Ook er een opening in de motorkap, om warme lucht eruit te laten gaan.

De wielen zijn kleiner!

Aan de zijkant zijn er kleinere wielen dan bij de vorige generatie. Geen 20 inch, maar 19 inch. Daaromheen liggen 265/30 ZR19 banden. Dus een iets grotere wang en meer breedte.

Aan de achterkant is het verschil met de vorige Type-R het grootst. De spoiler is nu veel doelmatiger en daardoor een stuk cooler. Wat is gebleven is de bijzondere configuratie van de uitlaten.

Motor nieuwe Civic Type-R

Over de motor blijft het gissen en toch weer niet. Ondanks dat de nieuwe Civic Type-R een performance-versie pur sang is, wordt er niet veel gesproken over de exacte specificaties van de motor.

Gelukkig had Honda al eerder bevestigd dat ze de 2.0 VTEC Turbo alsnog gingen doorontwikkelen voor deze generatie. Zo is de turbocompressor aangepakt (compactere behuizing en beter schoepenwiel) om te zorgen dat het de sterkste Type-R ooit gebouwd is. Helaas is het tevens de laatste keer dat deze motor is doorontwikkeld.

Puristisch

Hoeveel power er voorhanden is: geen idee, maar reken op zo’n 320 tot 330 pk en een koppel van zo’n 400 Nm. Qua prestaties moet je denken aan 0-100 km/u in minder dan 6 seconden en een op 250 km/u begrensde topsnelheid.

De bak is altijd een handgeschakelde zesbak die in alle gevallen de voorwielen aandrijft via een mechanisch sperdifferentieel. Om de boel ook weer tot stilstand te kunnen brengen zijn de Brembo-remmen ook aangepast. Het is dus eigenlijk de meest puritsiche auto in de klasse die gedomineerd wordt door AWD hatches met automaat

De eerste exemplaren in Europa zullen volgens Honda verschijnen begin 2023.

