Alle varianten van de Civic Type-R op een rij!

Het is nauwelijks te bevatten hoe snel de tijd gaat. Films als Titanic, The Game en Tomorrow Never Dies. Albums als Badiuzm (Erykah Badu), The Velvet Rope (Janet Jackson) en Wu-Tang Forever. Series als South park en Buffy the Vampire Slayer. Het overlijden van Prinses Diana. Oh, en de geboorte van Max Verstappen! Het gebeurde allemaal in 1997. Voel jij je nu ook al oud?

Wat er ook gebeurde in 1997: de introductie van de allereerste Honda Civic Type-R! Ondanks dat 1997 nog niet zover geleden lijkt, is het alweer 25 jaar terug in de tijd. Man, wat gaat het toch snel allemaal. Net als de Civic Type-R (wat een bruggetje hebben we toch weer gevonden!). Er zijn altijd snelle Civics geweest, denk aan de Si, Si-R en VTi-modellen. Dat waren veelal rechtstreekse Golf GTI-concurrenten. De Civic Type-R is daar echt een flinke stap boven.

Als een Honda de Type-R-behandeling ondergaat, wordt deze bijna helemaal opnieuw ontwikkeld. Het is niet zo dat er een grotere motor in komt en een setje verlagingsveren. Nee, bijna elk onderdeel wordt herzien en aangepast. Mede daardoor zijn ze altijd iets duurder geweest dan de concurrentie. Maar hey: daar krijg je wel toffe auto’s voor terug. Daarom zetten we alle varianten van de Civic Type-R op een rijtje.

Civic Type-R (EK9)

1997

De eerste generatie is misschien ook de beste. Sowieso als je van zo puur mogelijke hatchbacks houdt. De techniek lijkt niet bijzonder te zijn. Het is een voorwielaangedreven hatchback met 1.6 liter viercilinder motor en een handgeschakelde vijfbak. Het mooie is dat Honda de complete auto opnieuw bekeek om er een raceauto voor op de weg van te maken. Denk aan minder geluidsisolatie en een verhoogde stijfheid.

De 1.6 motor (de B16B VTEC-unit) was goed voor maar liefst 182 pk, een veel hoger specifiek vermogen dus dan welke M3 dan ook. De grote Recaro-sportstoelen, titanium pookknop en Momo-stuurwiel maakte het feest binnen compleet. Er was ook een Civic Type-R Motor Sport Edition, deze heeft een standaard interieurtje en steelies en is bedoeld voor de racerij.

Civic Type-R X (EK9)

1999

De Civic Type-Rx kwam aan het einde van 1999 op de markt. In plaats van de extreem kale Motor Sport Edition, was de Civic Type-Rx heel erg compleet uitgerust. Denk aan inklapbare buitenspiegels, climate control elektrische ramen, centrale deurvergrendeling met bliep en nog wat luxe-items.

Civic Type-R (EP3)

2001

De Integra Type-R en Accord Type-R waren onze eerste kennismakingen met het Type-R label. De Civic Type-R was de eerst bereikbare Type-R. De ‘Breadvan’ is een apart geval. Je zit relatief hoog, met de pookknop in het midden, waardoor je een soort MPV-esque zitpositie had.

Het reed echter niet als een MPV. De Civic Type-R was een fantastische pretdoos en nog niets eens zo heel erg duur voor de power die je kreeg. Vergeet niet dat een Golf IV GTI 150 amechtige pk’s had en een incapabel chassis. De civic Type-R had een geweldig onderstel én 200 pk. Uit de K20-motor In Engeland (waar ze ook gebouwd werden in de fabriek in Swindon) waren ze simpelweg niet aan te slepen.

Civic Type-R (EP9, JDM)

2001

Het zal je zijn opgevallen, maar de Civic Type-R van deze generatie kon je destijds krijgen in drie kleuren: rood, zwart en grijs. Wil je Championship White, dan heb je een Japanse versie nodig.

Deze werden óók gebouwd in Swindon, maar hadden serieuzere hardware. Denk aan een sperdifferentieel, straffer onderstel, meer vermogen dankzij de K20A-motor (215 pk) en een kortere overbrenging. Alle onderdelen werden gebouwd in Japan en vervolgens naar Swindon verzonden om daar op een Civic te monteren.

Civic Type-R (EP) Facelift

2003

De EP-versie was voor veel klanten toch eventjes wennen. Niet in alle opzichten waren ze er blij mee. Honda verzamelde de kritiek en keek wat ze ermee konden doen om de Civic Type-R beter te maken. De besturing werd directer, het onderstel iets straffer en de ECU werd iets herzien.

Ook ging het schakelen soepeler dankzij een andere koppeling en lichter. Er was uiteraard een Europese én een voor de Japanse markt. De Europese versies hebben Xenon met sproeiers, de Japanse niet. Die hebben 15 pk extra en een sper.

Civic Type-R (FN2)

2007

Deze generatie kreeg een enorme lading kritiek over zich heen. Dat kwam door een aantal zaken. Ten eerste was het uiterlijk wel erg apart. Niet iedereen is van van het spaceschip-achtige design. Ten tweede was het geen Civic, maar in technisch opzicht een Jazz. Dus met een (veel) minder hoogstaand chassis.

Ten derde was er nauwelijks extra vermogen (1 pk extra) terwijl de concurrentie enorm veel sterker was geworden. Tenslotte het extra gewicht: deze generatie was een stukje zwaarder. En toch he: de auto oogt anno 2022 zeker niet zwaar verouderd. De motor is niet supersterk, maar je hebt alsnog een atmosferische hoogtoerige motor. Typisch zo’n auto die nieuw niet denderend was, maar als occasion een uitstekende keuze.

Civic Type-R (FD2)

2007

Deze wordt nog weleens vergeten als men alle varianten van de Civic Type-R op een rij zet. De Japanse Civic Type-R wijkt in dit geval heel erg af van de Europese. Waar onze Civic Type-R stiekem een Honda Jazz is, kreeg je in Japan wel een echte Civic. In dit geval op basis van de Civic sedan.

De auto fungeerde als opvolger van de Type-R-versies van de Civic (EP9) als de Integra (DC5). De motor is in dit geval goed voor 225 (alsnog de K20A) in combinatie met een handgeschakelde zesbak én sperdifferentieel.

Honda Civic Type-R Championship White (FN2)

2008

In principe is dit dezelfde auto als de reguliere Civic Type-R. De gewone versie kon je alleen krijgen in (alweer) grijs, rood en zwart. Deze versie van de Civic Type-R is het bekende roomwit. Dat niet alleen, ook de velgen zijn nu roomwit. In technisch opzicht zijn ze bijna gelijk, waren het niet dat de witte versie standaard een sperdifferentieel heeft.

Civic Type R Race (FN2)

2008

Een super-zeldzame versie, voornamelijk omdat niemand ‘m bestelde. De ‘Race’ is de gewone Europese Type-R, maar dan zonder airco, elektrische ramen, audio en xenon-lampen.

Tevens is er minder geluidsisolatie en zijn er minder airbags. Qua gewicht scheelt het zo’n 40 kilogram. In Nederland kon je deze versie niet bestellen, maar in het Verenigd Koninkrijk wel. Bijna niemand deed dat, overigens. Waardoor dit een van de meest zeldzame varianten van de Civic Type-R is.

Civic Type R (FK2)

2015

Dit is een beetje een ‘vergeten’ generatie. Dat komt voornamelijk door Honda zelf. Ze hebben namelijk echt veel te lang gewacht met het introduceren van de auto. Pas aan het einde van de levenscyclus verscheen de ‘FK’. Dat wil niet zeggen dat het geen goede auto is, integendeel.

Deze Civic Type-R’s zijn vlijmscherp, bloedsnel en uiterst capabel. Het is ook een ‘echte’ Type-R, de dikke rode Recaro’s, sper, hoogstaand chassis en een flinke bodykit. Maar het belangrijkste verschil is dat bijzonder sterke VTC-Turbomotor.

Civic Type R (FK8)

2017

Wie bedenkt het lijnenspel van deze auto? Of wacht, nee correctie. Wie bedenkt de details? Op zich is het basisontwerp van de Civic best sterk. Hij ziet er wat maf uit, maar dat resulteert wel en in een enorm ruime auto.

En ondanks dat het eruit ziet als een TCR-raceauto voor de openbare weg. Met 320 pk en een sper kun je op het circuit keurig uit de voeten. Iedereen met een F&F-fetish zal zijn lederen pet heffen. Aan de andere kant is het ook gewoon een betrouwbare Civic met vijf deuren, een hoop ruimte en fabrieksgarantie.

Civic Type R (huidig)

2022

En zo zijn we, na alle alle varianten van de Civic Type-R, uitgekomen op het huidige model. De auto heeft alles in zich om een klassieker te worden. Het is de laatste hardcore performance auto van Honda met een benzinemotor. Ook Honda zal over moeten gaan op elektrificatie. Honda heeft met deze generatie goed geluisterd naar wat de klant wel.

Een reguliere Civic, maar dan veel sneller zonder dat het echt opvalt. De FK2-generatie was veel te overgestileerd. Nu is dat niet erg, maar het was niet functioneel en niet mooi. Deze generatie ziet er veel beter uit. Qua prestaties wordt het sowieso de meest heftige versie. We zijn benieuwd hoe we hier over 25 jaar naar terugkijken.

