Gelekt: nieuwe Civic Type R is opvallend onopvallend

Het is niet te geloven, maar zelfs met een grote taartschep ziet de nieuwe Civic er nog suf uit.

De laatste Honda Civic Type R was de meest extreme hot hatch die je af fabriek kon bestellen. Qua looks in ieder geval. Een enorme achtervleugel, drie uitlaten in het midden en een agressieve neus: de Civic Type R is niet te missen.

Dat de nieuwe Civic Type R een stuk minder extravagant zou worden voelden we al aankomen. De nieuwe Honda Civic (de elfde alweer) ziet standaard namelijk behoorlijk ingetogen uit. Om niet te zeggen: saai.

Dat er ook weer Type R in de pijplijn zat was geen geheim. Die hebben we namelijk al heel vaak voorbij zien komen met camouflage. Nu is het dan eindelijk zover: we kunnen de auto zonder camouflage zien. Dit is alleen nog niet de officiële onthulling, want de Civic Type R moest natuurlijk eerst nog even lekken.

Onze bange vermoedens worden nu bevestigd: de nieuwe Type R is eigenlijk helemaal geen spannende verschijning. Ja, er zit een dikke spoiler op, maar die kan niet verhullen dat de basis een brave hatchback is. De dikke voorbumper, sportvelgen en rode remklauwen kunnen dat evenmin.

Om te rijden belooft de nieuwe Civic Type R wel weer heel spectaculair te worden. De hete hatchback heeft zich al bewezen, want de nieuwe Type R deed een rondje Suzuka 0,873 seconden sneller dan zijn voorganger. Iets zegt ons dat er binnenkort weer een ‘Ringrecord verbroken gaat worden.

Nu de nieuwe Civic Type R al gelekt is kan de onthulling natuurlijk niet meer ver weg zijn. Zoals we gisteren al konden melden staat die voor volgende week donderdag op de planning. Dan krijgen we dus ook de achterkant te zien en kunnen we jullie alles over deze auto vertellen.