Zo vergroot de politie de pakkans op verkeersovertredingen

Te hard rijden, niet handsfree bellen. Noem allerlei verkeersovertredingen maar op, de politie zegt dat de pakkans groter is.

Met een maximumsnelheid van 100 km/u overdag is ‘per ongeluk’ te hard rijden zo gedaan. Er zijn apps voor in de auto die je waarschuwen waar de flitsers staan. Maar dat is niet voldoende. De politie in Nederland heeft ook een wagenpark met onherkenbare auto’s waar ze mee surveilleren op de wegen. Dus denk niet meteen dat die ene Cupra, een A35 AMG of een 3 Serie Touring je opeens volgt om een sprintje te trekken. Grote kans dat oom agent achter het stuur zit.

In een interview met de Telegraaf zegt Paul Broer, portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie, dat de pakkans op verkeersovertredingen in 2022 toegenomen is ten opzichte van 2021. En dat gaat verder dan alleen het toevallig tegenkomen van een agent op de weg. Met de installatie van slimme camera’s verwacht de politie meer overtreders te pakken. Deze Mono-cam kan boven elk viaduct gehangen worden. De camera scant onder meer of een automobilist een telefoon in de hand heeft tijdens het rijden. Naast de Mono-cam zijn er nog meer trucjes en toepassingen waarmee de politie in 2022 de pakkans vergroot. Een korte opsomming.

Manieren van de politie in 2022 om verkeersovertredingen in kaart te brengen:

Slimme camera’s in ski- of bagageboxen of in fietstassen op/achter een auto

Slimme camera’s in topkoffers van motorfietsen

Mono-cam op viaducten

Rijdende snelheidshandhaving

Dus zie je buiten de vakantietijd om een auto rijden met een dakkoffer, realiseer je dat dit zomaar de politie kan zijn. Al deze maatregelen zegt de politie te nemen om de verkeersveiligheid te vergroten. In 2021 stegen het aantal verkeersongevallen met 8 procent ten opzichte van 2020. Totaal waren er 1.302 slachtoffers met zware verwondingen, blijkt uit cijfers van Smart Traffic Accident Reporting. Waren er in 2020 nog 63.649 ongevallen met blikschade, in 2021 is dit aantal gestegen naar 68.704.