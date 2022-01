Nee! Mercedes stopt met de station

We gaan alleen nog maar de hoogte in voor praktische gezinsauto’s wat Mercedes betreft, de station moet dood.

Hadden we deze week nog het verblijdende nieuws dat Volvo gewoon stations en sedans blijft bouwen. Komt Mercedes met het tegenovergestelde nieuws. De Duitse autofabrikant communiceert deze info natuurlijk niet zelf, maar het betrouwbare Automobilewoche zegt dat Mercedes de station vaarwel gaat zeggen.

Mercedes station

Er komen geen nieuwe stations van het merk met de Ster op de markt. Bestaande modellen worden langzaam uitgefaseerd. Het eerste model dat eraan moet geloven is de CLA Shooting Brake. In 2025 maakt deze auto niet langer onderdeel uit van de line-up. Vijf jaar later valt het doek voor de E-klasse Estate. Er komt uiteraard weer een opvolger van de E, maar niet in stationvorm. Dan is er nog de C-klasse Estate, maar ook dit model gaat er uiteindelijk uit. Het ‘goede’ nieuws is dat zowel de E als de C pas in het nieuw zijn gestoken.

Ze kunnen er nog even tegenaan. Maar zo rond 2030 is het afgelopen met de combinatie Mercedes en station. De ontwikkelingen hebben met meerdere factoren te maken. Ten eerste is de crossover en SUV een populaire trend en dit zal naar verwachting ook zo blijven. Ten tweede is de bodem van een auto de beste plek voor een elektrische auto om accu’s te proppen. Met een hoge auto is daar meer ruimte om te spelen.

Het is de vraag of andere autofabrikanten meegaan in de beslissing van Mercedes. Volvo heeft in elk geval aangegeven door te gaan met de station. De ogen zullen vooral gericht zijn op BMW en Audi. Twee merken die traditioneel een flink portofolio aan stations in het gamma hebben. Dit jaar komt er in elk geval van dat ene merk nog een hele dikke stationwagen op de markt: de BMW M3 Touring!