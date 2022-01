Een nieuwe Audi R8 met handbak? Dat kan

Er zit wel een addertje onder het gras als je de huidige generatie Audi R8 wenst met een handbak.

Met de eerste generatie Audi R8 gaf de Duitse autofabrikant je twee keuzes. Zelf roeren in een prachtig ontworpen handgeschakelde zesversnellingsbak, of een automaat met flippers achter het stuur. Met de huidige generatie is die keuze beperkt tot een automaat of niks. Maar je moet denken in oplossingen, niet in teleurstellingen. Want de huidige generatie Audi R8 met handbak scoren is in principe mogelijk.

Moet je wel even een belletje plegen naar Underground Racing. Je weet wel, die bekende Amerikaanse tuner die overal en op alles twin-turbo’s plakt. Daar komt ook meteen het addertje onder het gras vandaan. Ze bouwen alleen je R8 om naar een handbak als je er een twin-turbo bij koopt. Sneaky marketing. Underground Racing heeft er best wat werk aan gehad om deze conversie mogelijk te maken. Met name op het gebied van elektronica zit er een uitdaging. De R8 moet het wel ‘snappen’ dat je opeens zelf aan het roeren bent in plaats van dat de automaat deze taak op zich neemt.

Maar misschien zit je helemaal niet op dat laatste te wachten. Dik 1.000 pk uit een 5.2-liter V10 door een twin-turbo aanpassing, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. Dat is listig rijden. Alles of niets. In ‘Murica zijn ze er gek op.

via Road & Track. Fotocredit Underground Racing op Facebook