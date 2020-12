Opsporing verzocht: deze Honda NSX is gestolen - Autoblog.nl

Wie kan de eigenaar van deze Honda NSX helpen zijn hobby-auto terug te krijgen?

Je hebt niet heel veel inlevingsvermogen nodig om je in te beelden dat het een bijzonder nare gewaarwording is als je auto opeens verdwenen is. Dat geldt des te meer als het een liefhebbersauto is waar je veel tijd en geld in hebt gestoken. We kunnen ons daarom voorstellen dat reactie van de eigenaar veel leek op de laatste drie letters van zijn kenteken.

Geluk bij een ongeluk

Via dit medium helpen we graag een handje om de auto weer boven water te krijgen. Dat het een liefhebbersauto is maakt het aan ene kant erger, maar het heeft ook voordelen. Omdat het een unieke auto is kan hij ook makkelijker opgespoord worden. Een geluk bij een ongeluk.

Locatie

De auto in kwestie is een zilvergrijze Honda NSX-T uit 1998 met als kenteken 03-TG-VD. Afgelopen maandag werd de NSX ’s avonds rond 21.00 gestolen. Dat is alweer even geleden, maar wie weet heeft iemand wat gezien. De auto stond geparkeerd in parkeergarage P2 aan de Schaatsbaan 33 in het centrum van Rotterdam.













Signalement

Een Honda NSX is sowieso al geen alledaagse verschijning, maar dit exemplaar heeft ook nog de nodige aanpassingen gekregen. Er zijn dus genoeg unieke details waaraan de auto te herkennen is. De NSX is bijvoorbeeld verlaagd en voorzien van OZ UltraLeggera-velgen en een Downforce NSX-R spoiler. Het interieur is onder meer te herkennen aan de Recaro Polo Position-stoelen en het Momo Millennium-stuur. Voor de volledigheid volgt hieronder een lijstje met alle aanpassingen. Goed om rekening mee te houden: de foto’s zijn niet recent, dus sommige modificaties (zoals de side skirts) zijn nog niet te zien.

Exterieur

Auto is verlaagd

OZ UltraLeggera wielen, 17″ voor, 18″ achter, donkergrijs

Vergrote remmen, schijven 324mm voor, 330mm achter

Federal banden 595-RS, 215/40 voor, 265/35 achter

VIS Type-R Voorklep, gespoten in de kleur van de auto

Downforce Carbon NSX-R achtervleugel

Downforce Carbon Side-intake

Downforce 2002 Side skirts

Downforce carbon achterraam garnish

Model 2002 achterlichten

Model 2002 achterbumper

Korte antenne carbon open motordeksel (met gaas)

ScienceofSpeed Aluminium Targa brace

Interieur

Recaro Pole Position Stoelen, zwart leer met rode stiknaden

Momo Millenium stuur, 32 cm

ScienceofSpeed Stoel rails

Rood tapijt

Kilometerteller met bereik tot 320 km/uur met chrome klokringen

Ronde Carbon pookknop

Zilver gespoten middenconsole en deurpanelen

USB-aansluiting op middenconsole

Zeitronix Display op plaats van de asbak

Motorisch

Comptech Supercharger (zichtbaar bovenop de motor)

AEM/FIC-motormodule

ScienceofSpeed 550c injectors

Taitec uitlaatspruitstukken

Taitec GTLW-uitlaat

ScienceofSpeed Sport350 Sportkoppeling

ATI trillingsdemper op de krukas

Carterpan met olieschotten

Walbro 255 benzinepomp

Zublin smartshift indicator

Dit zouden wel genoeg herkenningspunten moeten zijn, denken we zo. Als je dus een Honda NSX-T ziet of hebt gezien die aan dit signalement voldoet: laat het ons weten via [email protected]! Wie weet kan de Honda NSX zo weer herenigd worden met de enige rechtmatige eigenaar.

Foto’s in parkeergarage: @pug5, via Autojunk