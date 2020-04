Zo ziet Zandvoort eruit in F1 2020 [video]

Je kunt de Dutch Grand Prix toch nog beleven dit jaar, zij het digitaal.

De kans dat er nog een Dutch Grand Prix komt dit jaar is geslonken tot minuscule proporties. Toch heeft de geplande toetreding van Zandvoort tot de F1-kalender nog een voordeeltje. In de officiële F1 2020-game kunnen we nu namelijk ook een stukje Nederland aantreffen in de vorm van Circuit Zandvoort. Hiermee legt Codemasters een pleister op de wonde.

De spelontwikkelaar laat vandaag de eerste beelden zien van het vernieuwde circuit van Zandvoort. In de onderstaande video is het klaargestoomde circuit in al zijn glorie te aanschouwen. Als er geen coronavirus was geweest zou morgen de vrije training gestart zijn. Een pijnlijke realisatie. Met deze beelden krijgen we toch nog een beetje een idee hoe dat eruit gezien zou hebben. Voor sommigen zal het misschien zout in de wonde zijn, dus diegenen kunnen deze video beter aan zich voorbij laten gaan.

Aangezien er alleen F1-circuits in de game zitten, is dit logischerwijs de eerste keer dat er in de game op Zandvoort geracet kan worden. In 1985 bestond de game namelijk nog niet. Wel was het circuit in enkele andere games beschikbaar, waaronder Assetto Corsa. Uiteraard was dat nog het ‘oude’ Zandvoort.

In de game kan iedereen nu ervaren hoe het is om door de veelbesproken kombocht te jagen. Ook de andere aanpassingen, zoals de nieuwe paddock en de nieuwe uitloopstroken zijn nu goed te bekijken.

Codemasters heeft vandaag ook de cover onthuld die we in de Benelux krijgen. De bekende simracer Max Verstappen siert wederom de cover, dit keer vergezelt door Leclerc. Er komt daarnaast ook een Deluxe Schumacher Edition. De F1 2020-game zal – voor het eerst dus inclusief Zandvoort – 10 juli uitgebracht worden. Daarmee volgt de introductie kort op de seizoensstart in Oostenrijk, als deze doorgaat zoals gepland.