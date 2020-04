Deze 11 redenen maken een populaire occasion

Want wat zorgt nu voor een populaire occasion? Altijd handig om te weten wat belangrijk is bij het verkopen van een auto.

Natuurlijk hoef je er geen rekening mee te houden op het moment dat je een auto koopt. Maar als je ‘m weer wil verkopen of inruilen kom je erachter of je auto wel of niet courant was. Waarschijnlijk had je dat ook door toen je de auto kocht tegen een lagere prijs.

Maar wat maakt eigenlijk een auto populair op Marktplaats? Wat zijn de factoren waardoor jouw auto goed gaat scoren? Natuurlijk staan de algehele staat, locatie en de kwaliteit van de auto hoog op het lijstje, maar nu kijken we even naar 11 specifieke factoren waarmee je goud in handen hebt.

Laag gewicht

Het mag voor zich spreken dat een auto met een laag gewicht een populaire occasion zal zijn. De reden is heel erg simpel: altijd luisteren naar Colin Chapman. De Britse excentriekeling was ervan overtuigd dat een lichte auto met beperkt vermogen altijd beter is dan een zwaardere auto met meer vermogen. Een lager gewicht zorgt voor een kortere remweg, betere acceleratie en hogere bochtsnelheden. Wij Nederlanders denken exact hetzelfde, alleen vanwege andere redenen. Een lichtere auto is zuiniger, goedkoper in de verzekering, goedkoper qua wegenbelasting en vaak goedkoper in onderhoud.

Auto’s als deze Toyota Aygo zijn zeer populair, mede vanwege hun lage gewicht. Daardoor zijn alle kosten lekker laag. Helaas geldt dat ook voor de afschrijving, want ze zijn vrij prijzig. Hetzelfde geldt voor kleintjes als de Citroen C1, Peugeot 107/8, Seat Mii, Skoda Citigo en VW Up.

Benzine

Op dit moment heeft een populaire occasion een benzinemotor. Diesel is tegenwoordig aanzienlijk minder populair en we zijn collectief vergeten dat LPG wel degelijk voordelen heeft. Benzine is een beetje met gebrek aan beter het meest populair, want het is de duurste brandstof per liter. Een speciale vermelding voor elektrische aandrijving, want dit zal binnenkort veel populairder worden. Er komen telkens betere EV’s op de tweedehands markt en er zijn nog enkele incentives waardoor men toch de sprong wil wagen. Als laatste vermelden we even de plug-in hybride met een uitstoot van 50 gram of lager: die vallen onder het halftarief en zijn derhalve interessant voor occasion kopers.

De Volkswagen Polo van deze generatie was bijzonder populair in de 1.2 TDI uitvoering. Echter, tweedehands geeft men voorkeur aan een iets krachtigere benzine uitvoering. Deze benzine-Polo’s zijn dus aanmerkelijk duurder.

Vijfdeurs

Tegenwoordig zien we dat fabrikanten bijna geen driedeurs carosserie meer leveren. De klanten willen het gewoonweg niet. Zo’n derde deur is enorm groot (onhandig in krappe parkeerplaatsen) en gewoon minder praktisch met kinderen die geregeld op de achterbank zitten. Dit geldt overigens niet alleen in het A, B en C segment, maar ook daarboven. Een Audi A5 Sportback is bijvoorbeeld meer in trek dan een traditionele A4 sedan.

De enige manier om een driedeurs aan de man te brengen, is het over de sportieve boeg gooien. Een BMW 1 Serie als deze, in een sportieve uitvoering, zal appelleren aan de aspirant bestuurder die geen praktisch oogmerk heeft. In de meeste gevallen zal men echter een vijfdeurs prefereren.

Airco

Simpel. We hebben opties en er is airco. Tegenwoordig hebben veel auto’s het standaard, maar er zijn nog altijd auto’s die zonder deze voorziening worden verkocht. Met name in de zomer zie je dat auto’s zonder airco aanmerkelijk goedkoper zijn. Overigens heeft het systeem ook in de winter zijn nut. Denk aan het condensvrij maken van je voorruit. Natuurlijk, climate control en variaties daarop zijn nog fijner, maar we kunnen het bijna andersom stellen: zonder airco heb je nooit goud in houden, mits je een oldtimer hebt. Ook bij kleine boodschappenauto’s is airco bijna noodzakelijk. Overigens, een airco installatie in de auto is het halve werk, deze moet het natuurlijk ook doen. Reparatie kan soms erg prijzig zijn. Dus een werkende airco is het sleutelwoord.

De meeste auto’s hebben tegenwoordig airco. Echter, om instapprijzen laag te houden zijn er vaak instapuitvoeringen als de Easyline, Basis, Base, Classic of dergelijke. Soms hebben ze helemaal geen naamstoevoeging. Je kan ook andersom kijken. Als je juist de luxere uitvoering kiest zoals bij deze luxe Kia Picanto, heb je altijd airco en geen verrassingen.

Garantie

Een tweedehands auto kopen is altijd spannend. Hoe meer zaken je voor elkaar hebt om elke vorm van onzekerheid weg te nemen, hoe populairder de occasion. Nu hoef je als particulier geen eigen garantie te geven, alhoewel bedrijven wel BOVAG-garantie of een occasionlabel-garantie hebben. Is je auto dealeronderhouden? Dan geldt op de reparaties vaak een bepaalde garantie. Sommige auto’s hebben een zodanig lange fabrieksgarantie, dat deze nog geldt. Denk bijvoorbeeld aan Kia, dat 7 jaar garantie geeft op auto’s. De twee jaar consumentengarantie is verplicht vanuit de EU (vroeger was het 1 jaar!), maar dat geldt voor de gehele auto. Vaak geeft de fabriek een langere garantietermijn voor specifieke onderdelen, zoals de carrosserie, motor en bak.

Ook met een gebruikte auto kan er sprake zijn van een garantie. In het geval van deze aangeboden Ford Fiesta heb je de garantie die de dealer biedt. Anderzijds zijn er vaak nog garantietermijnen geldig op het moment dat je zelf een dergelijke auto verkoopt.

Boekjes + onderhoudshistorie

Je koopt geen occasion, om vervolgens een groot bedrag uit te moeten geven aan onderhoud. Daarom wil men graag de onderhoudshistorie zien. Nu zijn onderhoudsboekjes essentieel om een auto te verkopen. Maar de boekjes geven vaak alleen aan dat de auto langs is gekomen voor onderhoud. De daadwerkelijk uitgevoerde reparaties staan niet vermeld. Zorg daarom voor zoveel mogelijk facturen. Daar staat precies op wat er wanneer gedaan is. Ook belangrijk: brieven van terugroepacties en bevestigingen dat deze zijn uitgevoerd. Als men zoekt naar een occasion en zich een beetje erin heeft verdiept, weet deze persoon precies wanneer welke terugroepactie is geweest. Heb je alles voor elkaar, dan heb je een populaire occasion. Of minder impopulair, het is hoe je het bekijkt.

Veel Zweedse auto’s kom je tegen met hoge kilometerstanden. Dat hoeft geen probleem te zijn, vaak zijn de eigenaren verzot op hun Zweed en krijgt deze voldoende liefde. Zoals bij deze blauwe Saab Cabrio die over 10 jaar nog steeds wel zal rondrijden.

Saaie kleur

Jazeker, een saaie kleur helpt bij het bepalen van de populariteit van een occasion. Veel mensen vinden kleuren als zwart, zilver en grijs een fraaie kleur. In het geval van zilver en grijs zijn het ook nog eens hele praktische kleuren, ze worden op het oog minder snel vuil. Het werkt ook andersom: een saaie kleur zal in principe niemand tegen houden om een goede auto te kopen. Een feloranje, knalblauwe of fluorescerend gele auto is leuk voor een ander, maar stuit juist wel op weerstand. Op die paar liefhebbers na, wellicht. Dit geldt overigens voor huis-, tuin en keukenauto’s. Bij bijzondere sportieve topmodellen of sportwagens is een bijzondere kleur soms een pre. Maar ook dan is een saaie kleur geen probleem.

Natuurlijk is grijs niet de meest tot de verbeelding sprekende kleur, maar Bohemian Rapsody is het meest populaire nummer, terwijl mensen als Stevie Ray Vaughan, J Dilla en John Coltrane ook geleefd hebben. Het Daytona grijs van deze Audi A5 Sportback stoot weinig mensen tegen het hoofd. In het geval van de rotor velgen matcht het ook nog eens lekker.

Premium

Vaak maken we de vergissing door betrouwbaarheid en bouwkwaliteit door elkaar te halen. Doug de Muro doet het twee keer per week als hij alle quirks and features van een bepaalde auto gaat laten zien. Maar we bedoelen nu echt premium als in de marketing term premium. Auto’s met meer uitstraling, luxe, een prestigieuzere badge en eventueel prettigere rijeigenschappen. Niet alleen de Duitse premium merken zorgen voor een populaire occasion, ook Volvo, Saab en MINI bijvoorbeeld. Mocht je betrouwbaarheid én premium willen, Lexussen zijn vaak bovengemiddeld prijzig.

Lexus doet het eigenlijk dubbel goed in deze categorie. De nieuwverkopen zijn weliswaar nog niet denderend, maar voor de gebruikte exemplaren staat er een armada aan nieuwe eigenaren klaar. Auto’s als deze Lexus NX300h hoeven daardoor minder lang te koop te staan.

Sportpakketjes

De trend bij nieuwe auto’s, arriveert vrij snel bij occasions. Sportpakketen zijn immens populair. Zeker bij de eerder genoemde premium merken. Vaak wordt de naam gepakt van het sportmodel met daarachter het woordje ‘Line’. Denk aan S-Line, N-Line, AMG-Line, R-Line, ST-Line of GS Line. Sport is populair: R-Sport, F-Sport, GR Sport en M-Sport, bijvoorbeeld. In principe is het allemaal hetzelfde: stoerdere bumpers, grotere wielen, sportstoelen en een strakker onderstel. Dat hoeft niet altijd en een auto gaat er absoluut niet sneller van rijden, maar wel sneller de showroom uit.

Sportpakketten zijn op allerlei auto’s populair tegenwoordig. Of het nu gaat om een kleine hatchback of een dikke stationwagon. Het is tegenstrijdig, maar ook op crossovers als deze Mercedes-Benz GLC heb je als verkopende partij liever wél een sportpakket, dan geen.

Hoge instap

Vroeger kwamen alleen bejaarden met dit verzoek. Alles is prima, zolang het maar een hoge instap heeft. Met dank aan de Suzuki Wagon R+ en Daihatsu Move. Maar die auto’s waren wel briljant in de zin dat ze een hoge instap boden. Met name de Europese merken namen dit tergend langzaam over. Terwijl je in Japan allerlei crossovers en midi-MPV’s kon kopen, moesten Europeanen het nog met hatchbacks doen. De hoge instap geldt overigens al lang niet meer voor bejaarden. Als je een kind moet insnoeren is een Renault Kadjar veel prettiger dan een BMW 3 Serie. En men kan het overzicht vanuit een hoge auto waarderen.

Natuurlijk hebben wij liefhebbers veel liever de Giulia Sedan, maar deze Stelvio crossover is vele malen makkelijker te verkopen. Dankzij de hoge zit en de flexibelere bagageruimte is het een praktischere auto.

Lage kilometerstand

De kilometerstand zegt lang niet alles. Liever 200.000 km snelweg dan 100.000 km stad. Liever een volslanke partner met een prettige adem en lichaamsgeur, dan een graatmagere partner die het bestaan van deodorant en tandpasta ontkent. Maar uiteindelijk is kilometerstand wel een graadmeter voor velen. Een auto met een lage kilometerstand is vaak aantrekkelijker dan eentje die er al een heel leven op heeft zitten. Ook in het kader van afschrijving en doorverkoop is een lage kilometerstand aantrekkelijk.

Volvo’s zijn doorgaans auto’s waarmee men veel kilometers maakt. Exemplaren zoals deze bruine Volvo V70 zijn dus extra populaire occasions en dus prijzig.

Disclaimer:

Uiteindelijk is het allemaal leuk en aardig, maar het valt en staat met de prijs. Nu kun je een auto hebben die alle hokjes aanvinkt. Als de prijs die je ervoor vraagt alsnog te hoog is, verkoop je de auto niet en heb je alsnog geen goud in handen. Andersom geldt het natuurlijk ook. Een grote, loodzare beige diesel kun je best verkopen, mits de prijs gunstig is.