Wereldwijde terugroepactie voor Audi

Je wil de kans dat je Audi in de hens gaat natuurlijk tot een minimum beperken.

Niet alleen supercars, zoals McLarens, hebben last van brandgevaar. Ook bij de wat meer alledaagse auto’s kunnen er issues zijn op dit gebied. Audi kampt bijvoorbeeld momenteel met problemen van deze aard.

Uit gegevens van onder meer de Duitse KBA en de Amerikaanse NHTSA blijkt dat Audi genoodzaakt is tot een grootschalige terugroepactie. Of zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen: ein Mega-Rückruf. Het zou gaan om 530.000 exemplaren wereldwijd, waarvan zo’n 10% in Duitsland, meldt Focus. Het betreft de modellen A4 tot en met A7 (handig, zo’n overzichtelijk modellengamma) en de Q5, vanaf bouwjaar 2017.

Het euvel ligt bij de omvormer van de startgenerator. De plastic coating hiervan zou namelijk barsten kunnen vertonen. Hierdoor kan er vocht binnendringen, wat kan resulteren in kortsluiting en oververhitting. Dat zegt de Duitse evenknie van het RDW, de KBA. Audi heeft zelf nog geen mededelingen gedaan over de kwestie.

Verder loopt er ook nog een terugroepactie van de derde generatie Audi TT. Het gaat daarbij om 59.000 auto’s. Daarbij gaat het ook om brandgevaar, maar met een andere oorzaak. Bij een aanrijding zou een in de carrosserie ingebouwde steun namelijk de brandstoftank kunnen beschadigen. Dit kwam aan het licht bij een crashtest.

De terugroepactie voor de TT geldt ook voor Nederland en loopt al een maand. Het is niet bekend om hoeveel auto’s het gaat. De terugroepactie van de andere modellen is (nog) niet in het terugroepregister van de RDW verschenen.