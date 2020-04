BREEK: F1 2020 heeft een startdatum

We gaan eindelijk racen, Het F1 seizoen van 2020 heeft een nieuwe startdatum.

Gaan we nu wel of geen Formule 1-bolides in actie zien in 2020? In het ergste scenario gingen fans ervan uit dat het F1 seizoen voor dit jaar niet door zou gaan. Gelukkig is daar eindelijk goed nieuws vanuit de organisatie.

Formule 1 CEO Chase Carey maakt vandaag in alle trots bekend dat het 2020 seizoen een nieuwe startdatum heeft. De eerste Grand Prix zal in het weekend van 3-5 juli plaatsvinden in Spielberg, Oostenrijk. De gehele zomer moeten fans gebakken zitten met races in juli, augustus en het begin van september. Vanmorgen werd tevens bekendgemaakt dat de Grand Prix van Frankrijk officieel niet doorgaat.

De start van het 2020 F1 seizoen zal dus plaats gaan vinden in Europa. Met de nieuwe kalender doet het F1-circus in september, oktober, en november Azië en Amerika aan. Het seizoen zal in december worden afgesloten met races in Bahrein en Abu Dhabi. De organisatie mikt op 15 tot 18 races.

De Formule 1 zegt momenteel de laatste hand te leggen aan de vernieuwde kalender. De exacte data volgen dus spoedig. Spring nog niet meteen een gat in de lucht. Alle gecommuniceerde informatie is onder voorbehoud. Mocht de gezondheid van coureurs en staff toch in het geding komen, dan is een annulering van een Grand Prix alsnog mogelijk.