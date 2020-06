Zoveel bracht het oude kloffie van Max Verstappen op

Als jullie het nog niet wisten: de naam Max Verstappen is veel geld waard.

Ze zeggen wel eens van mensen dat alles wat zij aanraken veranderd in goud. In het geval van beroemdheden is dat vrij letterlijk het geval. Als je maar bekend genoeg bent wordt namelijk alles wat je ooit aangeraakt hebt geld waard.

Max Verstappen heeft nog niet een dusdanige status dat mensen bereid zijn te betalen voor zijn haarlokken (toch?), maar wel voor bepaalde andere items. Een oude race-overall bijvoorbeeld.

Veilinghuis RM Sotheby’s veilde deze week een uitgebreide collectie Formule 1-memorabilia. Daaronder waren ook diverse kledingstukken van voormalige en hedendaagse coureurs. Ook een voormalige outfit van Max Verstappen, bestaande uit een overall en schoenen, werd aangeboden op de veiling. Deze waren ter beschikking gesteld door Red Bull.

Het veilinghuis bood de outfit samen met een endplate (het uiteinde van de spoiler) van de Red Bull RB15 van vorig jaar. De overall stamde eveneens uit vorig jaar, terwijl de schoenen ietsje ouder waren: die kwamen uit 2017. Zowel het schoeisel als de overall werden gesierd door de handtekening van Max.

De hamvraag is natuurlijk: hoeveel bracht het op? We zullen jullie niet langer in spanning laten: het hoogste bod kwam uit op £23.000, oftewel €25.450. Dat is meer dan RM Sotheby’s aanvankelijk had verwacht. Ze hadden namelijk gerekend op £10.000 tot £15.000.

Dit bedrag is overigens geen weggegooid geld: de opbrengst van de veiling gaat namelijk in zijn geheel naar het goede doel. Dat goede doel is in dit geval het Rode Kruis (en de Rode Halve Maan).

Naast de outfit van Max gingen er nog diverse andere interessante items onder de hamer. Een overall en helm van Damon Hill brachten bijvoorbeeld ruim €43.800 in het laatje. Opvallend genoeg leverde een overall van Leclerc meer op (€27.700) dan een overall van Schumacher (€16.600). Terwijl daar nota bene ook een pet en ondergoed (raceondergoed welteverstaan) van Schumi bijzaten.

De algemene trend was in ieder geval dat de opbrengst hoger uitviel dan verwacht. De totale opbrengst is nog niet bekend, maar het Rode Kruis kan rekenen op een mooi bedrag.

Foto: RM Sotheby’s