11 goedkoopste auto’s die sneller dan een Volvo zijn

Goedkoop en sneller dan een Volvo: met deze auto’s kun je meer dan 180 km/u halen!

Nog niet zo lang geleden heeft Volvo besloten om een rigoreuze beslissing te nemen. Een stukje persoonlijke vrijheid moest worden ingeleverd middels wat elektronica.

De topsnelheid van alle nieuwe Volvo’s is namelijk begrensd. Een begrenzer is een soort brevet van onvermogen, dat jij als koper van dergelijke waar niet in staat bent om zo hard te rijden. Aan de andere kant is het misschien wel een meesterzet van Volvo. Veiligheid is altijd een dingetje geweest van Volvo en milieu de laatste tijd ook.

Volvo was een van de eerste merken die de diesel schrapten, nadat ze jarenlang er heel veel van hadden verkocht. Volvo toont in elk geval lef. Hun gedachtegang is dat auto’s dermate goed zijn geworden, dat je veel minder de sensatie van snelheid hebt en dus ook veel te makkelijk veel te hard rijdt. Voor de Zweedse fabrikant is 180 km/u in 99% van de gevallen meer dan hard zat.

Het enige nadeel is: 180 km/u was vroeger nog best wel een dingetje, maar tegenwoordig halen heel erg veel auto’s die snelheid. Dit zijn de 10 goedkoopste auto’s die sneller dan een nieuwe Volvo zijn:

Dacia Duster TCe 130 4×2 Essential

€ 20.580

193 km/u

Je hoeft niet eens in een klein gebakje rond te rijden dat toevallig 180 km/u rijdt. Wat dacht je van deze kekke Dacia Duster? Voor iets meer dan 20 mille heb je een kloeke crossover van 4,34 meter lang en een bagageruimte van meer dan 1.622 liter (het is 1.623 liter, namelijk). Het enige échte nadeel van deze Duster is de ‘Essential’-uitvoering en dat airconditioning niet standaard is. Met deze warme dagen op komst, is dat best lekker. Je kunt kiezen voor de véél duurdere ‘Comfort’-uitvoering of een heel redelijk € 580 bijlappen.

Citroen C3 PureTech 110 Feel

20.500

193 km/u

Wil je wat meer sjeu dan een Dacia en minder geld uitgeven, is de Citroen C3 een optie. Nu moeten we aantekenen dat dit model eruit gaat en de gefacelifte versie arriveert aan het einde van deze zomer. Met een beetje mazzel kun je een goede deal krijgen, waardoor je nog minder kwijt bent. De versie met 110 pk is verrassend kwiek: 0-100 km/u is in 9,4 seconden gedaan en de topsnelheid bedraagt 193 km/u. Dat is gewoon 13 km/u sneller dan een Volvo! Je rijdt alleen binnenkort een wat ouder model. Wel eentje waarmee je alle Volvo’s op de Autobahn naar het derde plan verwijst.

Opel Corsa 1.2 Turbo Edition (F)

€ 20.349

194 km/u

Als je niet jaarlijks shopt in deze klasse (het zogenaamde B-segment), dan valt op hoe snel de tijd gaat. De Opel Corsa is met iets meer dan 20 mille niet bijzonder goedkoop, maar je krijgt een hele hoop waar voor je geld: airco, radio, elektrische raampjes + spiegels, bluetooth en centrale deurvergrendeling. Dan loopt het apparaat ook nog eens 1 op 21 én kun je 194 km/u aantikken op de Duitse autosnelweg. Dat is echt aanzienlijk sneller dan een Volvo, voor een fractie van de prijs. Zelfs de 0-100 km/u sprint duurt minder dan 10 seconden (namelijk 9,9).

Kia Rio 1.0 T-GDI ComfortLine (YB)

19.995

186 km/u

Kennen jullie de eerste generatie Kia Rio nog? Met name het sedan-modelletje was enorm koddig op de verkeerde manier. Het was een beetje het automobiele equivalent van witte sportsokken in goedkope sandalen, vergezeld met zo’n nylon heuptasje. Dat kunnen we van de huidige Rio niet zeggen, dat is gewoon een prima en vlot uitziend model. Niet alleen de looks zijn vlot, de prestaties zijn ook nog ok: 186 km/u in relatief eenvoudige instapper is zeer zeker niet verkeerd. Wil je meer vermogen: de 1.2 T-GDI is niet eens zo heel veel duurder: voor 1.500 euro kun je met gemak alles Volvo’s plagen.



Nissan Micra I-GT 100 Visia (K14)

€ 19.240

184 km/u

Nissan heeft een vrij overzichtelijke range qua uitvoeringen van hun kleinste, de Nissan Micra. Er zijn een he-le-boel luxeniveau’s en uitvoeringen mogelijk, maar qua motor is het heel simpel: ze hebben allemaal een 100 pk sterke driecilinder onder de kap. Dus ook de goedkoopste Micra heeft dit blok(je) in ongewijzigde vorm onder de bevallige motorkap. In het geval van de Micra kun je 184 km/u op het rechte stuk halen, toch 4 km/u sneller dan een Volvo S60 Polestar. Wel duurt het iets langer alvorens het zo ver is. Overigens moet je de ‘Visia’ altijd ontlopen, die heeft géén airco. De 1.700 euro duurdere Acenta heeft die voorziening wel. Tip: probeer even een Business Edition op de kop te tikken: die is goedkoper dan de Acenta en heeft zelfs climate control. Luxe, hoor.

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Connected

€ 18.995

183 km/u

We komen nu onder de grens van 19 mille, maar ook dan zijn er zat auto’s te vinden die sneller dan een Volvo zijn. Het gaat nog altijd om rijklaarprijzen zonder korting. Dus deze prijzen zijn ‘worst-case-scenario; of voor heel naïeve klanten. Ook de Fiesta is in staat Volvo’s te vernederen op de linkerbaan: 183 km/u behoort tot de mogelijkheden. Ook hier heb je de meest basale dingen (airco, cruise, keyless entry, audio) gewoon standaard erop zitten voor 18.995 euro.

Mazda 2 SkyActive-G 90 Comfort (DJ)

€ 18.690

183 km/u

Net als de Fiesta staat de Mazda2 bekend als een uitstekend sturende auto in zijn klasse. De Mazda biedt een iets andere beleving: de 1.5 viercilinder heeft geen turbo, maar moet het van zijn toeren hebben. Dat geeft auto een lekker old-school karakter. Ook hier heb je best een acceptabele 0-100 km/u tijd: 9,8 seconden voor zo’n gebakje is echt niet verkeerd. De uitrusting is ook meer dan goed voor elkaar en als kers in de appelmoes druk je die XC90 T8 gewoon even naar de rechterbaan.

Renault Clio TCe 100 Life

€ 17.890

187 km/h

De vorige Renault Clio en Nissan Micra zijn overduidelijk familie van elkaar. Sterker nog, onderhuids zijn het dezelfde auto’s. Wel hebben beide auto’s geheel hun eigen uitstraling. Knap werk. De Clio is iets charmanter dan de stoerdere Micra. Wel moeten we erbij aantekenen dat dit de compleet nieuwe Clio is, die als twee druppels water op zijn voorganger lijkt. Ook hier heb je alles wat je nodig kan hebben op zo’n kleintje gewoon standaard. En we zien dat de Clio naast iets goedkoper ook iets sneller is dan een Nissan Micra.

Skoda Fabia 1.0 TSI Greentech Active (NJ)

€ 17.675

184 km/h

Als het gaat om waar voor je geld, staat Skoda altijd hoog genoteerd. Dat doen ze in het geval van de Fabia heel erg slim, want die staat op een platform van een generatie oud. De vorige Fabia stond op het PQ24 platform, het huidige model heeft het PQ26 platform, níet de MQB waar de Ibiza en Polo op staan. Het is gewoon een keurige hatchback. De 1.0 TSI pompt er 95 frisse paardjes uit en smijt eventjes 160 Nm eruit bij 1.800 toeren. Meer dan prima voor zo’n auto, want 184 km/u is sneller dan elke nieuwe Volvo S90 bijvoorbeeld. Leuk weetje, de Skoda Fabia is er ook als combi, vanwege de iets betere aerodynamica hebben die een hogere topsnelheid!

Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 i-Drive (IB)

€ 16.995

188 km/u

Voorheen was Hyundai het merk van de kiloknallers. De laatste tijd brengen de Zuid-Koreanen een mate van verfijning. Maar de i20 is eigenlijk best veel waar voor je geld: dit appraat rijdt 188 km/u! 188! En dat voor minder dan 17 mille. Er is uiteraard een anaconda onder het gras (airco is niet aanwezig, ook niet leverbaar) en de opvolger is al een tijdje geleden onthult, dus misschien kunnen ze een mooie deal voor je maken bij de lokale dealer.

Dacia Logan MCV TCe 100 Bi-Fuel Essential

€ 13.030

183 km/u

Het mooie van de Dacia Logan MCV is dat de Roemenen enorm ferme tikken uitdelen. Niet op het gebied van topsnelheid, die is met 183 km/u conform aan de rest van het lijstje. Nee, het gaat om hoeveel waar je krijgt voor enorm weinig geld. Natuurlijk, je ziet het er ook aan af. Maar in plaats van een premium-sports-deluxe sticker, kost de auto niet zoveel. Voor 13 mille heb je enorm veel ruimte en dus ook redelijke prestaties. het is ook nog eens een bi-fuel, dus met een LPG tank. Dit rijdende bord Brinta is alleen niet standaard uitgerust met airco, dat kost een paar honderd euro extra.