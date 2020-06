Jaguar I-PACE 3-fase laden eindelijk realiteit

De vernieuwde Jaguar I-PACE heeft een aantal mooie zaken te bieden in vergelijking met het uitgaande model, waaronder de komst van 3-fase laden.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. De vernieuwingen aan de Jaguar I-PACE hebben met name betrekking tot het laadcircuit en het interieur. Aan het uiterlijk van de elektrische auto is, op een nieuw kleurtje en velg design na, weinig gesleuteld. Maar dat is misschien ook wel de kracht van de I-PACE.

Vernieuwde Jaguar I-PACE 3-fase laden

De vernieuwde elektrische Brit komt standaard met een 11kW lader. Dat betekent dat de Jaguar I-PACE eindelijk toegang krijgt tot 3-fase laden. Dit laatste was een groot gemis op het uitgaande model. Aangesloten op een 11kW wall box kun je ongeveer 53 kilometer (WLTP) per uur opladen. In 8,6 uur is de batterij volledig opgeladen. Met een 7kW wall box bereikt de opgefriste I-PACE een laadsnelheid van 35 kilometer per uur. Dat betekent een volle accu in 12,75 uur.

Ga je onderweg laden, bijvoorbeeld bij een 50kW lader, dan komt er 63 kilometer bij in 15 minuten. Met een 100kW lader kun je zelfs 127 kilometer ver komen na 15 minuten opladen.

Interieur

De opknapbeurt gaat door in het interieur. Het Pivi Pro infotainmentsysteem is nu te vinden in de vernieuwde Jaguar I-PACE. Je hebt een 12.3-inch groot digitaal scherm voor je neus. In het midden van het interieur zitten nog eens twee displays. Het gaat hier om een 10-inch en een 5-inch touchscreen. Apple CarPlay en Android Auto is standaard. Je kunt tot twee smartphones tegelijk verbinden via Bluetooth met het systeem.

Aandrijflijn

Geen update voor de aandrijflijn. Dat betekent nog steeds 400 pk en 696 Nm koppel dankzij twee elektromotoren. Met een batterijpakket van maximaal 90 kWh kom je 470 kilometer (WLTP) ver op een volle accu. Op moment van schrijven is nog niet bekend wat de vernieuwde Jaguar I-PACE moet gaan kosten.