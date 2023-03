Zoveel jaar kan Max de GP Oostenrijk nog winnen

De GP van Oostenrijk komt nog een paar keer terug.

Veel coureurs hebben een GP die ze graag winnen. Vaak omdat de kwaliteiten van de auto of coureur past bij de baan. Meestal is het natuurlijk een combinatie van die twee. Senna was ongenaakbaar op Monaco, terwijl Lewis Hamilton erg sterk is op Silverstone. Michael Schumacher zijn baan was Magny-Cours: daar won hij acht keer!

Max Verstappen heeft het meeste gewonnen in Mexico: maar liefst vier races. Vandaar dat wij altijd Maxico zeggen. Ha ha. Op nummer 2 staat de Red Bull Ring, daar won de Nederlander maar liefst 3 keer. Daar kan Verstappen 8 keer van maken, want er is een nieuwe deal getekend.

GP Oostenrijk tot en met 2027

De Red Bull Ring zal namelijk tot en met 2027 de GP van Oostenrijk blijven organiseren, aldus Formula1.com. Er is net een overeenkomst gesloten tussen de organsisatoren van de Oostenrijkse GP én de FOM (Formula One Management).

Het is best opmerkelijk, want waar legendarische (geachte) locaties als Hockenheim en de Nürburgring nauwelijks bezoekers wisten te trekken, is dat in Oostenrijk geen enkel probleem. Vorig jaar was de race uitverkocht: er waren 303.000 toeschouwers, waaronder erg veel Nederlanders.

De extra vier races betekent dat we vanaf nu nog 5 keer een Oostenrijkse GP zullen krijgen. De editie van dit jaar valt namelijk nog onder de oude overeenkomst.

De GP van Oostenrijk staat dit jaar voor 2 juli op de agenda. Op 1 juli zal er een sprintrace verreden worden. Of de sprintraces terugkeren de jaren erna, is niet bekend.

Korte historie

De eerste GP van Oostenrijk werd in 1963 gereden, nog op het vliegveld van Zeltweg. Dat was gewoon een L-vormig stuk beton. In 1969 reden de heren voor het eerst op de Ostereichring (de voorloper van de baan die we nu kennen).

De eerste officiële race op die baan die meetelde voor het kampioenschap was in 1970. Tot 1976 was dat op het oude circuit, dat veel sneller en gevaarlijker was.

Vanaf 1976 werd de baan iets ingekort en de snelle stukken eruit gehaald. Na 1987 verdween de race vervolgens van de kalender. Vervolgens werd er vanaf 1997 gereden op de A1-Ring (min of meer dezelfde baan) tot 2003.

Voor deze editie in 2023 is er reden voor een feestje, want de GP van Oostenrijk viert dit jaar zijn tiende verjaardag sinds de terugkeer van de race in 2014.

Meer lezen? Dit is de stand na de GP van Bahrein 2023!