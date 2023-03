Goedkope elektrische Volkswagen bevestigd: 20 mille!

Eindelijk krijgt de wereld wat het verdient, een kleine goedkope elektrische Volkswagen.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de meeste nieuwe elektrische auto’s vrij grote en dure crossovers zijn. Deze zijn populair en er zit flinke marge op. Gezien de hoge ontwikkelingskosten is het voor een fabrikant om dat soort auto’s te leveren.

Later wordt het tijd voor specifieke modellen. Nicheauto’s die wel duur zijn, maar niet in grote aantallen verkopen (denk aan sportwagens) en aan de andere kant auto’s met een kleine marge en enorme afzet.

Minder dan 20.000 euro

In die laatste categorie valt de ‘ID1’. Dat is namelijk de goedkope elektrische Volkswagen die de merknaam weer eer aan moet doen. Een wagen voor het volk. Die auto komt er dan nu eindelijk aan, aldus Autocar. De auto moet minder dan 20.000 euro gaan kosten. Volgens Thomas Schäfer (CEO van Volkswagen) gaat dat nog een hele uitdaging worden.

Over het algemeen verdienen automerken die geen Tesla heten niet zoveel met het verkopen van EV’s. De ontwikkelings- en productiekosten zijn simpelweg te hoog. Nu weet je meteen waarom Tesla dus zoveel waard is: die kunnen in principe iedereen kapot concurreren én winst maken tegelijkertijd.

Voorwielaandrijving

Enfin, terug naar de goedkope elektrische Volkswagen. Deze gaat dus ID1 heten zal op een ingekort ID3-platform staan (MEB-architectuur). Het wordt de zusterauto van de Volkswagen ID 2all, Cupra Urban Rebel en een nog te introduceren goedkope Skoda. De naam Seat wordt in zijn geheel niet genoemd. Een groot verschil met de ID3 is dat de ID1 voorwielaandrijving zal krijgen, puur om @jaapiyo een hak te zetten.

Qua formaat moet je denken aan het B-segment, dus formaatje Polo, ongeveer. Sterker nog, ondanks dat de auto als ID1 op de markt zal komen, is het niet ondenkbaar dat de goedkope elektrische Volkswagen vervolgens als Polo door het leven gaat.

De tijd dat een benzine-Polo niet meer zal bestaan is immers al in zicht als in 2035 er geen auto’s met verbrandingsmotoren verkocht mogen worden. De namen Polo, Golf en Passat zijn natuurlijk ijzersterk.

Flinke motor goedkope elektrische Volkswagen

Je krijgt overigens geen minimale motor en accupakket, zoals je soms wel vaker ziet in deze klasse. Het is de verwachting dat de ID1 een 235 pk sterke elektromtor krijgt met een 57 kWh-accupakket. Daarmee zou je dan in 7 tellen naar de 100 kunnen snellen en 400 km op een accu kunnen halen.

Qua design lijkt de ID Life een goede voorbode te zijn, alhoewel dat zeker niet vaststaat. Er zijn bronnen die zeggen dat de Volkswagen Trinity Concept een voorbode is van de nieuwe VW-designtaal.

De kleine en goedkope elektrische Volkswagen verwachten we in 2025 op de markt. De auto gaat in Spanje gebouwd worden, naast de Cupra en Skoda. Die fabriek is de Seat-fabriek in Martorell, maar zelfs dan mag er geen Seat-versie van komen?

