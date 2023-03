Stand na GP Bahrein 2023 en 6 dingen die ons opvielen

Wat is de stand na de GP Bahrein 2023? Lees hier alles dat je moet weten over afgelopen weekend!

Man, dat was genieten gisteren! Dan wacht je maandenlang op de eerste race van het seizoen in de hoop dat er eindelijk meer actie op de baan komt. En verrek, dat was er! Nee, niet vooraan. Dat behandelen we zo eventjes.

Nee, we doelen op de actie achter de Red Bulls. Er waren veel inhaalacties veel coureurs en teams zijn aan elkaar gewaagd. Wat dat betreft lijkt de opslag van de FIA-reglementen zijn vruchten af te wachten.

Ondanks de boude uitspraken die wij zo gaan doen, moeten we even een disclaimertje plaatsen. Zowel de wintertests als de eerste race vonden plaats op het Bahrein International Circuit in Sakhir. Die baan is niet helemaal representatief voor het komende seizoen. De krachtsverhoudingen zullen pas na een paar races wat duidelijker zijn.

Opvallende dingen

Without further ado, deze zes dingen vielen ons het meeste op aan de GP van Bahrein 2023:

Verstappen is de nieuwe Hamilton

We kunnen niet anders dan concluderen dat Max Verstappen de nieuwe Lewis Hamilton c.q Michael Schumacher is. Natuurlijk, daar zijn nog wel 5 titels voor nodig om hen te evenaren, maar we doelen voornamelijk op de vorm. Geen enkel moment leek het erop dat Verstappen het echt lastig had. Sterker nog, hij heeft niet eens de auto maximaal belast. Waarschijnlijk had de overwinning een stuk dominanter gekund. Natuurlijk, het seizoen is nog jong, maar een betere start van het seizoen is niet denkbaar.

Alonso is weer terug

Natuurlijk zag het er al goed uit in de wintertests. Heel erg goed. Maar het is altijd maar de vraag of die vorm ook in de race te zien is. En ja hoor: Fernando Alonso leverde een zeer knappe prestatie. Zeker omdat zijn start niet perfect was. Dat niet alleen, ook werd Alonso eventjes geraakt door zijn teammaat. Desondanks reed Alonso op eigen kracht de Aston Martin F1 auto naar het podium met fraaie inhaalacties.

Solide debuut De Vries

Nyck de Vries kende een ongelukkige start van het jaar. In de kwalificatie was hij stijf laatste. In de race ging het al ietsje beter. Hij profiteerde van pech van anderen, maar kon niet echt een vuist maken. Het is vrij lastig te bepalen waar hij staat. Wel is het een heel volwassen coureur. Hij bleef uit de problemen, hielp waar mogelijk zijn teamgenoot en maakte in de race geen fouten.

Mercedes compleet de weg kwijt

Het is bijna aandoenlijk als je Hamilton hoort zeggen ‘lets keep pushing’. Heel erg goed bedoeld, maar heeft het wel zin? Waar duidelijk was dat Mercedes-AMG Petronas F1 Team vorig jaar een enorm probleem had (porpoising), zijn ze dit jaar gewoon te traag. Nu moeten we eerlijk bekennen dat het in de race nog niet eens zó slecht ging. Wellicht dat de status quo op een andere baan iets verschuift. Maar voor nu is Mercedes dolende en is de oplossing niet zo snel voorhanden.

Regie wonderlijk

Natuurlijk, het is voor de regie ook wennen dat er meer actie dan ooit op de baan is. Dus dat ze links en rechts een moment missen, is helemaal niet erg. Maar afgelopen weekend was het bijna GP Monaco-wonderlijk met de regie. Diverse inhaalacties gingen compleet aan ons voorbij, terwijl we dan wel konden kijken naar Valtteri Bottas. Ook mooi. Ach ja, het is voor hen ook de eerste race van het seizoen.

Nog een hoop te doen bij Ferrari

Houd even in het achterhoofd dat Frédéric Vasseur pas een paar weken de nieuwe teambaas is. De Scuderia Ferrari maakte toch – wederom – de fragiele indruk waarvoor Binotto naar huis werd gestuurd. De boardradios kwamen weer ouderwets onhandig over (Sainz moest hen weer corrigeren c.q. overrulen) en de auto van Leclerc begaf het. Het seizoen is nog maar net begonnen (Verstappen viel vorig jaar ook uit met pech), maar het lijkt erop dat Ferrari de vorm van het vorige seizoen heeft meegenomen. Niet handig.

Rijderskampioenschap

Dat is makkelijk. De stand van het kampioenschap is identiek aan de uitslag van de race! Het is nog maar de eerste race, maar toch kunnen we al een paar dingen eruit opmaken. De Aston Martin is ook in racetrim snel, terwijl de Haas in racetrim teleurstelt. Bottas pakt hier knap puntjes, net als Gasly.

De stand na de GP Bahrein 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 25 2 Pérez Red Bull 18 3 Alonso Aston Martin 15 4 Sainz Ferrari 12 5 Hamilton Mercedes 10 6 Stroll Aston Martin 8 7 Russell Mercedes 6 8 Bottas Alfa Romeo 4 9 Gasly Alpine 2 10 Albon Williams 1 11 Tsunoda AlphaTauri 0 12 Sargeant Williams 0 13 Magnussen Haas 0 14 De Vries AlphaTauri 0 15 Hülkenberg Haas 0 16 Zhou Alfa Romeo 0 17 Norris McLaren 0 18 Ocon Alpine 0 19 Leclerc Ferrari 0 20 Piastri McLaren 0

Constructeurskampioenschap

Het was bijna onmogelijk om een idee te krijgen wat de verstandhouding zou zijn tussen de teams naar aanleiding van de wintertestdagen en de trainingen. Sterker nog, zelfs na de kwalificatie was dat nog erg lastig om te bepalen (komen we zo nog eventjes op terug). Verrassing: Aston Martin is nu het tweede team achter Red Bull. Williams pakte alvast zijn eerst punt.

De stand na de GP Bahrein 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull 43 2 Aston Martin 23 3 Mercedes 16 4 Ferrari 12 5 Alfa Romeo 4 6 Alpine 2 7 Williams 1 8 AlphaTauri 0 9 Haas 0 10 McLaren 0

Kwalificatieduel

Het bepalen van de krachtsverhoudingen was in de kwalificatie onmogelijk. Red Bull rijdt vooraan, daarachter Aston Martin, Ferrari en Mercedes. Maar de volgorde daarna is lastig te bepalen. Tijdens de kwalificatie was duidelijk dat de ervaren coureurs beter uit de verf kwamen dan de rookies. Sterker nog, 3 debutanten (De Vries, Sargeant en Piastri) bleven steken in Q3.

De stand na de GP Bahrein 2023 in het kwalificatieduel is als volgt

Team Coureur Coureur Red Bull Verstappen (1) Pérez(0) Ferrari Leclerc (1) Sainz (0) Mercedes Russell (1) Hamilton (0) Alpine Ocon (1) Gasly (0) McLaren Norris (1) Piastri (0) Alfa Romeo Bottas (1) Zhou (0) Aston Martin Alonso (1) Stroll (0) Haas Magnussen (0) Hülkenberg (1) AlphaTauri Tsunoda (1) De Vries (0) Williams Albon (1) Sargeant (0)

Snelste raceronde

Alpine en Alfa Romeo zitten verstrengeld in een heftige strijd. Althans, dat vond Alfa Romeo. Pierre Gasly had de snelste raceronde in handen, maar vlak voor het einde werd Zhou in de Alfa Romeo naar binnen gehaald voor een setje verse banden. Daarmee pakte Zhou de snelste tijd af van Gasly. Daar krijgt de Chinees geen punten voor, want hij finishte buiten de top 10.

De onderlinge stand na de GP Bahrein 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Zhou Alfa Romeo 1

Driver of the day

Dat kon uiteraard maar één persoon zijn. Fernando Alonso reed op eigen kracht naar het podium toe in de Aston Martin. Nu moeten we zeggen dat Lance Stroll met gebroken teen en geblesseerde pols ook een pluim verdient. Maar Alonso maakte zijn heldenstatus helemaal waar door te rijden met het mes tussen de tanden.

De onderlinge stand na de GP Bahrein 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Fernando Alonso Aston Martin 1

Heeft de Autoblog redactie de race goed voorspeld?

Voor de verandering is Jaap met stip op één! Hij pakt twee maal vijf punten door P1 en P2 juist te voorspellen. Michael had Verstappen goed gegokt, maar had Mercedes toch echt te hoog ingeschat. Dat geldt al helemaal voor Wouter, die voorspelde dat Hamilton wel eventjes zou gaan winnen. Opvallend, geen van de drie redacteuren had een rol voor Alonso voor ogen.

De stand na de GP Bahrein 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap ( VER , SAI , LEC) 10 Michael ( VER , RUS, HAM) 5 Wouter (Ham, VER, Rus) 1 Goede coureur = 1 punt, goede coureur op juiste positie: 5 punten

Deze Grand Prix is al verreden:

5 maart | GP van Bahrein

Deze Grands Prix staan nog op de kalender

19 maart | GP van Saudi-Arabië

2 april | GP van Australië

16 april | GP van China

30 april | GP van Azerbaijan

7 mei | GP van Miami

21 mei | GP van Emilia Romagna

28 mei | GP van Monaco

4 juni | GP van Spanje

18 juni | GP van Canada

2 juli | GP van Oostenrijk

9 juli | GP van Verenigd Koninkrijk

23 jul | GP van Hongarije

30 juli GP van België

27 augustus | GP van Nederland

3 september: GP van Italië

17 september | GP van Singapore

24 september | GP van Japan

8 oktober | GP Qatar

22 oktober: USA

29 oktober: Mexico

5 november: Brazilië

18 november: Las Vegas

26 november: Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Saudi-Arabië worden verreden op 17 maart om 14:30.