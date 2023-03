Bied mee op deze Lotus die even zeldzaam als licht is

Als dit geen echte Lotus is weten wij het ook niet meer.

Een Lotus moet licht zijn. Tenminste, dat was in het verleden altijd zo. Zo woog de eerste Elise slechts een luttele 725 kg. Dat is precies een ton lichter dan de nieuwe BMW M2, om het even in perspectief te plaatsen.

Toch heb je altijd baas boven baas. In 2000 kwam Lotus met de 340R, een nóg lichtere versie van de Elise. Afgaande op de koplampen zou je denken dat de 340R gebaseerd is op de Elise S2, maar niets is minder waar. In de basis is het een S1, de S2 kwam pas een jaar later.

De 340R heeft een compleet ander koetswerk dan de Elise, waarbij er onder het motto ‘less is more’ een aantal zaken zijn weggelaten. Het dak bijvoorbeeld. Ook naar deuren kun je tevergeefs zoeken. Instappen vergt dus enige lenigheid. Dit alles zorgt er wel voor dat de auto maar 701 kg weegt.

Het getal 340 staat voor het aantal exemplaren dat er gebouwd zijn. Van deze 340 staan er slechts vier op Nederlands kenteken. Eentje daarvan wordt nu geveild via Collecting Cars.

De 340R leverde standaard 179 pk, maar er was een optionele kit die voor 190 pk zorgde. Daar is dit exemplaar mee uitgerust. Het is een bescheiden upgrade, maar op zo’n laag gewicht merk je dit soort upgrades natuurlijk vrij snel.

Het is verder een uniek exemplaar, want er zijn nog diverse upgrades uitgevoerd. Zo is deze Lotus 340R onder meer voorzien van een 2bular-uitlaat met een sportkatalysator, een AP Racing-koppeling en Eibach-veren.

Qua beleving zijn er maar weinig auto’s die kunnen tippen aan een Lotus 340R en er komt er ook niet vaak eentje voorbij in Nederland. We zouden dus zeggen: sla je slag! Bieden kan nog tot en met zondag 19 maart op Collecting Cars. De veiling van deze Lotus 340R loopt af om 19.40.

Meer lezen? Alles over dit onderwerp lees je op de pagina over autoveilingen.

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!