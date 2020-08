Zwemmen met een Tesla Model 3, kan dat?

Een Chinese Model 3-rijder probeerde het even uit.

Eerder dit jaar kondigde Elon Musk aan dat de Cybertruck een soort amfibievoertuig zou worden. Deze zou namelijk niet alleen kunnen waden door diep water, maar zou zelfs een tijdje kunnen drijven. Door middel van de draaiende wielen zou de Cybertruck dan nog vooruitkomen.

De Cybertruck is een robuuste pick-up, dus daar mag je wel een beetje off-roadcapaciteiten van verwachten. De Tesla Model 3 daarentegen is meer een huis-tuin-en-keukenauto. Toch blijkt ook deze auto wel bestand te zijn tegen een beetje water.

Het stond waarschijnlijk niet op de planning, maar een Chinese Tesla-rijder probeerde het uit. Onlangs stonden in de stad Xian de straten namelijk compleet blank. De bestuurder trok zich daar weinig van aan en reed met zijn Model 3 met een aardig gangetje door een diepe laag water. Dat lijkt gewoon prima te gaan.

Teslarati weet hiervoor een mogelijke verklaring. Het gerucht gaat namelijk dat de Chinese Tesla’s overstroming-proof worden gemaakt. Vorig jaar dook een video op waarin een Tesla Model in precies deze omstandigheden werd getest. Aan de andere kant: als de Model 3 echt extra bescherming had, zou Elon Musk daar waarschijnlijk wel over opgeschept hebben.

Foto: een Model 3 die ook zin heeft om te zwemmen, gefotografeerd door @sappy