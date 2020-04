De Tesla Cybertruck wordt amfibisch

Bijna iedereen zal deze droom herkennen: een auto die zowel rijdt als vaart. Volgens Musk zal de Cybertruck dat kunnen.

Al velen hebben het geprobeerd, maar echt succesvol is het nooit geworden: de amfibische auto. Een van de problemen bij het maken van zo’n auto, is de verbrandingsmotor. Water en vuur combineert immers niet al te best. Een oplossing is de snorkel, die gespecialiseerde offroaders vaak ook hebben.

Elektrische auto’s – zoals Tesla’s – hebben zo’n snorkel niet nodig. Er is immers geen interne verbrandingsmotor, dus hoef je je daar ook geen zorgen om te maken. Daarmee is het ‘amfibiëren’ van een Tesla ook een stuk eenvoudiger. Stap twee is het drijvend maken van je voertuig. Dit is een vrij cruciale stap in het proces, uiteraard.

Deze stap hoef je zelf echter niet uit te voeren. Op Twitter (waar anders) schrijft Elon Musk namelijk dat de Cybertruck zal kunnen drijven. Nu moeten we wel als kanttekening plaatsen dat hij ‘for a while’ schrijft. Exact hoelang deze ‘while’ is, is echter niet bekend. Ook is Tesla niet altijd even consistent met afdichtingen. Vermoedelijk schreef Musk ‘for a while’, omdat het afhankelijk is van hoeveel zin de Tesla-medewerker die dag in zijn werk had. Als hij/zij een slechte dag had, zinkt je amfibische Cybertruck in vijf seconden. Heeft hij/zij net een bonus gehad, dan kan je er een meer mee oversteken. Zoiets?

Yes. It will even float for a while. — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2020

Maar goed, stel dat je Cybertruck in elkaar is getimmerd door een goedgehumeurde Tesla-medewerker. Wat doe je dan als je eenmaal aan het varen bent? Gewoon doorrijden! In een eerdere tweet schreef Musk namelijk al dat de Model S ook ‘kort’ kon drijven, waarbij de voorwaartse kracht van de ronddraaiende wielen zou kunnen komen.

We *def* don't recommended this, but Model S floats well enough to turn it into a boat for short periods of time. Thrust via wheel rotation. — Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2016

Zijn Model S-tweet kwam overigens wel met de disclaimer dat hij het varen niet aan kan raden. Dit heeft hij (nog) niet over de amfibische Cybertruck gezegd. Misschien dat de pick-up zeewaardiger is dan de sedan? Alleen tijd zal het leren. De laadbak van de ‘truck is natuurlijk wel een voordeel: het is een prima plek om te roeien of voor een buitenboordmotor. De Cybertruck moet over een ruim jaar verkrijgbaar zijn.