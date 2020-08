Dít is het interieur van de nieuwe Nissan Magnite

Het interieur van de nieuwe Nissan Magnite is eindelijk onthuld!

In veel gevallen heeft elke land of werelddeel zijn favoriete type auto. Een auto die je ineens veel meer ziet dan alle anderen. Als je op vakantie gaat blijf je je erover verbazen. Check alleen al het aantal Italiaanse auto’s in, eh, Italië.

Crossover

Met de crossover ligt dat een beetje anders. De crossover is niet zozeer iets dat toevallig erg goed scoort in Nederland, Europa de Verenigde Staten of Azië. Nee, de crossover is werkelijk overal populair. Dat is voor fabrikanten heel erg prettig, want je kan voor alle markten min of meer dezelfde auto’s bouwen. Althans, dat zou je denken.

Nissan Magnite

Want ondanks dat iedereen een SUV of crossover in hun leven nodig heeft, zijn de wensen en eisen qua consument wel degelijk iets anders. Zo willen we in Nederland een auto met zo min mogelijk fiscale nadelen en wenst men in de VS een zo groot mogelijke auto. In India ligt het weer even wat anders, dat bewijst de Nissan Magnite Concept.

Productiemodel

Officieel is het nog een concept, maar deze compacte Nissan ziet er behoorlijk productierijp uit. Over een maandje staat het productiemodel klaar, overigens. Even de dikke bumpers en enorme wielen wegdenken en de productieversie staat hier. De Nissan Magnite zier enorm stoer, vervaarlijk en avontuurlijk uit. De auto werd een tijdje geleden al onthuld, nu hebben we het interieur ook voor je. En net als het exterieur, zet het interieur je ook op het verkeerde been.

Zeer fors

Want de Nissan Magnite ziet er zeer fors uit, maar is dat niet. De Magnite wordt gebouwd op CMF-A platform van Renault Nissan. Sterker nog, als je goed kijkt zie je dat de onderkant van het dashboard exact hetzelfde is als die van de kekke Renault Triber, die ook op dat platform staat.

Interieur

Het interieur van de Nissan Magnite is afgewerkt met gave details. Wat te denken van de rode stukjes bekleding in plaats van alleen de zittingen een contrasterende kleur? Ook bij de dakhemel is er aandacht besteed met een creatief patroontje, iets dat we vaak juist niet zien. Verder valt het enorme 8 inch scherm op.

Specificaties

Na het zien van de exterieur- en interieurfoto’s van de Nissan Magnite, zijn jullie vast benieuwd naar de specificaties. Die geven aan wat je moet verwachten van de Japanner. Er komen twee motoren, een atmosferische 1.0 driecilinder met 72 pk en eentje met een turbo, goed voor 95 pk. Standaard zijn deze motoren gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De 72 pk motor kan voorzien worden van een gerobotiseerde handbak, de 95 pk unit van een CVT.

Minder dan 6.000 euro

Dat klinkt als bijzonder kleine motoren voor zo’n enorme SUV. Welnu, het is geen enorme SUV. De Nissan Magnite is stiekem de kleinste SUV die ze gaan maken: de auto is namelijk korter dan 4 meter. De prijs van de compacte Nissan is erg aantrekkelijk, want de auto gaat minder dan 6.000 euro kosten, omgerekend.

De nieuwe Nissan Magnite is alleen bestemd voor India, plannen om ‘m naar Nederland te halen zijn er vooralsnog niet.