10 autoplekken en complete rust met deze NL’se villa

Voor de petrolhead die geen gezeur aan zijn of haar hoofd wil.

Het is natuurlijk lekker praktisch wonen in de randstad, maar de grond is duur en de ruimte beperkt. Vooral dat laatste is de petrolhead natuurlijk een doorn in het oog. Waar moet nu die puike garage komen met plek voor het leukere autospul?

Schoonlo to the rescue! Dit plaatsje ligt in Drenthe en is een halfuur verwijderd van de Duitse grens. Voor dik 1,2 miljoen euro krijg je een flink optrekje, een puike oprit, een lap grond én natuurlijk het allerbelangrijkste: een ruime garage.

De garage is onder het huis gebouwd en biedt plaats aan 10 auto’s. De twee deuren zijn elektrisch bedienbaar, dus maak je geen zorgen over zweterige toestanden. Het landhuis stamt uit 2001 en bestaat uit 2 verdiepingen.

Geen fitnessruimte of bioscoop dit keer. Wel een badkamer met whirlpoolbad en een massage-stoomdouche. Maar wat kan jou dat schelen, je hebt een garage met 10 auto’s die aandacht van je eisen. Het huis staat sinds enkele weken te koop voor een vraagprijs van 1.295.000 euro.

Met dank aan Arthur voor de tip!