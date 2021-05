MINI Cooper SE met daktent ideaal voor Hollandse vakantie - Autoblog.nl

Geruisloos op vakantie, zo stoor je de flora en fauna ook niet. Best kek, zo’n daktent op je MINI Cooper SE. Ideaal voor in Nederland

Meer lifestyle dan dit wordt het niet natuurlijk. MINI introduceert de mogelijkheid om een daktent te installeren op de Cooper SE Countryman ALL4 en de Cooper SE. Het gaat hier om MINI Original Accessories, items die je via de dealer kunt aanschaffen.

Je hebt wel dakrails nodig om de tent te kunnen bevestigen. Dakrails maken onderdeel uit van de ALL4 Trim of het Classic Plus Package. Met een daktent en bagage achterin de MINI’s moet je er wel rekening mee houden dat dit invloed heeft op de actieradius. In het geval van de Cooper SE Countryman ALL4 is dat een wat minder issue, aangezien dit een plug-in hybride is.

Actieradius

Met de Cooper SE moet je wel de range goed in de gaten houden. Overigens zegt MINI niet wat het effect is van de daktent op de actieradius van de auto’s. Standaard heeft de MINI Cooper SE een actieradius tussen de 203 kilometer en 234 kilometer. Met de Cooper SE Countryman ALL4 kun je maximaal 59 kilometer volledig elektrisch rijden.

Voor een rit naar het buitenland is de Cooper SE Countryman ALL4 beter geschikt. Met de MINI Cooper SE en een daktent zou mijn voorkeur voor een vakantie in de buurt zijn. Mik op een realistische actieradius van zo’n 150 kilometer in de praktijk. Met een bruto capaciteit van 32,6 kWh heeft de Cooper SE gewoon een kleine accu waar je niet ver mee gaat komen. Zelfs zonder daktent en bagage is het al geen topper om afstanden mee te rijden. Het voordeel is wel dat je op sommige luxe campings kunt laden, waardoor de rit naar een volgende bestemming of naar huis begint met een volle accu.

De tent komt met een stevige aluminium ladder zodat je er comfortabel in kunt klimmen. Er kunnen maximaal twee personen slapen in de tent. De tent beschikt onder andere over netten om toch frisse lucht te krijgen, terwijl muggen en ander vliegende rampen niet binnen kunnen komen.