6 feitjes over deze levensgrote Lego-auto

Zet deze bijzondere Batmobile maar voor de deur!

Chevrolet trekt de aandacht op de North American International Auto Show in Detroit door met een levensgrote Lego-auto te komen. Vanaf februari draait er een nieuwe Lego Batman-film in de bioscoop. Vanwege dit feit sloegen Chevy en Lego de handen ineen om met iets aparts te komen. Check hier 6 feitjes over de grote speelgoedauto.

Niet alleen te zien in Detroit

Chevrolet gaat de auto gebruiken voor een nieuwe reclamecampagne. Het gaat hier om een reeks commercials waarbij Lego-poppetjes en de Lego Batmobile centraal zullen staan.

Levensgroot

De speelgoedauto is 2.1 meter hoog, 5.1 meter lang, en 2.81 meter breed. De creatie weegt 768 (!) kilogram.

Gemaakt door onder andere jongeren

Studenten van Cody Rouge, A World in Motion en deelnemers aan de First Lego League hebben de Lego Batmobile gemaakt.

Heel veel Lego-blokjes

Er zijn 344.187 blokjes gebruikt om de creatie te maken. 17 Lego-kleuren werden er gebruikt. Het frame alleen weegt al dik 128 kilogram en de banden wegen 45 kilogram per band.

Connectiviteit

Het is niet zomaar een grote speelgoedauto. Vanuit de Batmobile is het mogelijk om handsfree te bellen en kun je aan de slag met Apple CarPlay en Android Auto. Daarnaast is er 4G- en WiFi-integratie.

Uurtjes maken

De bouwers hebben 222 uur besteed aan het design van de auto. Het heeft 1833 uur geduurd om de creatie in elkaar te zetten. Het ontwerpen en bouwen van de Lego Batmobile gebeurde bij een Lego Model Shop in Enfield, Connecticut.