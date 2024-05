Licht hot hatches onder de 1.000 kg: lijstjesvoer!

We kijken naar 10 geweldige licht hot hatches die een ton of (veel) minder wegen.

Afgelopen week werden verblijd door bijzonder nieuws: er komt nog een product van Gazoo Racing aan! Helemaal blij werden we toen we te horen kregen dat het een een bijzonder lichte hot hatch ging worden. Toyota zit te broeden op een nieuwe Starlet, een model dat onder de Yaris moet opereren.

Het belangrijkste van de GR Starlet (als die zo gaat heten) zijn de cijfers die gedeeld werden. Een kleine turbomotor met 140 pk en nog veel belangrijker: een gewicht van onder de 1.000 kg. Dat is een extreem ambitieus doel, maar wij zijn er blij mee dat te horen. 20% gewicht eraf is altijd leuker dan 20 pk erbij. Vermogen is alleen leuk in een rechte lijn, terwijl een lager gewicht zorgt voor betere acceleratie, beter remvermogen en meer lol in de bochten. Ook heb je bij een lichtere auto minder zware remmen, aandrijfassen en dergelijke nodig.

Kortom, we zijn heel erg benieuwd naar de Toyota GR Starlet, maar voordat het zover is kijken we voor nu naar onze – compleet willekeurige – top 10 van lichte hot hatches. Uiteraard kan het met gemakt een top 25 zijn, dus mocht je een leuke toevoeging hebben, laat dan weten welke auto en vooral waarom het belangrijk dat deze erin staat.

Peugeot 106 Rallye

1993

860 kg

Op papier lijkt het niet veel, maar toch is dit een waanzinnig leuke gooi- en smijtauto. Dat niet alleen, het is ook een ware homologatiespecial. De motor is een kunstwerkje, een 1.294 cc grote achtkleps viercilinder. Deze had een vrij hoge compressie en vrij ‘agressieve’ nokkenassen. Hij levert 101 pk en dat is niet zo heel erg veel, maar gelukkig is het gewicht ook erg laag. De 106 Rallye is namelijk voorzien van een bodykit en sportstoelen, maar dat is het wel. Alles is eruit gelaten om gewicht te besparen. Dus er was geen centrale deurvergrendeling of elektrische raam aanwezig. Stuurbekrachtiging ontbrak eveneens. En ach, waarom zou je dat nodig hebben? De Michelin steelies zijn een geweldig wiel en de stickerset fabeltastisch.

Honda City Turbo II (AA)

1986

745 kg

De Honda City is een piepkleine Japanner die we in Nederland konden krijgen als Honda Jazz. In Japan was er een extra snelle City Turbo. De bedenker van deze versie was de zoon van Soichiro Honda. Later zou hij Mugen (de tuningsdivisie van Honda) oprichten. Na de City Turbo kwam de City Turbo II, met aangepast inlaatspruitstuk, grotere turbo en gasklephuis. Het resultaat was 110 pk en 160 Nm. Dat klinkt niet als veel, maar de City II was heel erg licht. Je knieën waren zo ongeveer onderdeel van de crashconstructie, maar dat mocht de pret niet drukken.

Abarth 695 Biposto (312)

2014

997 kg

Wat gebeurt er als je een Abarth 500 op een dieet zet? Nou, dan krijg je de Abarth 500 Biposto. Dat is niet zo maar een kale uitvoering, maar een extra heftige uitvoering. Zie het als een soort Challenge Stradale-variant. Het standaardinterieur is grotendeels overboord gegooid. Zo zijn de deurpanelen van carbon, evenals de heftige sportkuipen. En nee, er is geen achterbank. Vandaar ook de naam Biposto (twee zitplaatsen). De motor kreeg nog een krachtkuurtje, waardoor je mede dankzij een grotere intercooler en Akrapoviç uitlaat 190 pk en 250 Nm hebt. Je hebt geen airco en geen radio, waardoor de auto nét onder de 1.000 kg komt. Het enige echte nadeel is de prijs van dik 50 mille en dat was nog voordat je de racetransmissie had aangevinkt.

Daihatsu Storia X4 (M112S)

2000

840 kg

In Nederland kenden we deze auto als de Daihatsu Sirion. Een prima vijfdeurs hatchback voor mensen die een Cuore net eventjes te krap vonden. Voor ons was de snelste de Sirion S, met een 103 pk sterke 1.3 16v klepper die heel graag toeren maakte. De Daihatsu Storia X4 is de JDM-versie daarvan. Qua uiterlijke kenmerken ziet ‘ie er minder opvallend uit. Uiteraard was de techniek wel extreem afwijkend. Onder het kapje ligt een superschattige 0,7 driecilinder turbo, die er toch maar eventjes 120 pk uitperst. Ook bijzonder is dat vierwielaandrijving standaard aanwezig is! Een sperdifferentieel op de voor- én achteras was ook aanwezig, evenals een close-ratio transmissie. Dat is zwaar overdreven hardware voor zo’n kleine rakker, maar vanwege het Japanse Rally Kampioenschap in de kleinste klasse werd het een competitieve auto.

Ford Fiesta RS Turbo (GFJ)

1990

880 kg

Het is toch wel een beetje een vergeten Hot Hatch, deze Fiesta RS. Het was een heerlijk onbehouwen gifkikkertje. De turbo was er wel eentje die even op stoom moest komen, maar dan ging ’ie er wel vandoor. De rest van de aankleding was ook geweldig, met een dikke bodykit, grote (nou ja, 14 inch) velgen en een Recaro-sportinterieur. Je kon ze herkennen aan de driespaaks velgen en de Louvres in de motorkap.

Suzuki Swift Sport Katana

2019

945 kg

De meest moderne lichte hot hatch. De Suzuki Swift Sport was een epische ‘return to form’. Een zeer zorgvuldig samengesteld pretpakket. Het probleem is natuurlijk dat zo’n auto te luxe en capabel wordt. Je wil juist een speelse auto waarin het net niet afzien is. Dat lukt perfect met de Swift Sport. De Katana was een speciale editie, als hoedtik naar een bijzondere sabel motorfiets. De auto Is door Suzuki Nederland samengesteld en heeft een paar leuke upgrade. Zo zijn de velgen een stuk lichter dan de originele en kreeg je toffe striping. Bij het hoofdkantoor vonden ze het zo’n leuk idee, dat ze zelf met een soortgelijke auto kwamen. Die kreeg dikkere bumpers, sideskirts en een zwart dak.

Volkswagen Lupo GTI (6X)

2001

975 kg

Eigenlijk zou de Volkswagen Up GTI in het lijstje moeten staan, want met 970 kg is dat goed mogelijk. Nu is de Up GTI best een leuke auto, maar je merkt aan alles dat de GTI-behandeling zo goedkoop mogelijk moest zijn. De Lupo GTI daarentegen was mega premium. Die had sportstoelen, speciale lichtmetalen wielen, een dikke bumperset, achterspoiler en centrale uitlaat. Oh, en wat dacht je van de Xenon koplampen! De motor was een heerlijke unit, een 1.6 16v met 125 pk. Ga voor een later exemplaar met de close-ratio zesbak.

Nissan Micra Super Turbo

1988

740 kg

Een serieuze behandeling voor een kleine hatchback is natuurlijk hilarisch leuk en grappig. De Nissan March Super Turbo is een raszuivere homologatiespecial! De motor is een kleine 0,9 liter viercilinder met een enorme turbo, die het alsnog tot een acceptabele 110 pk wist te hoesten. Van 0-100 km/u in 7,7 seconden was voor die tijd echt razendsnel. Er zijn er slechts 10.000 van gebouwd. Mocht je er eentje vinden, zorg dan wel dat je de handbak hebt. Sommige units zijn bizar genoeg met een drietraps-automaat geleverd. Bijzonder: een sperdifferentieel was altijd standaard!

Renault Clio Williams

1993

982 kg

De eerste Renault Sport Clio, die toen alleen nog een andere naam had. Renault wilde natuurlijk de link met de motorsport leggen. Williams reed destijds immers met Renault-motoren en kende belachelijk succes. De Clio Williams was episch: een 2.0 liter zestienklepper met maar liefst 150 pk. Het donkerblauw met de gouden speedline-velgen is nog altijd een epische combinatie. Ook wel leuk: de Williams was best luxe uitgerust, zeker in vergelijking met andere auto’s in dit overzicht.

Toyota Starlet Glanza V

1997

920 kg

We sluiten af met de auto waar het verhaal mee begon. De Starlet Glanza V. Het is stiekem de favoriete auto van Starlet-afficianado @michel. De 4E-FTE motor, een bescheiden 1.331 cc viercilinder, is dankzij een turbo goed voor 140 pk! Let wel op, want de Glanza S heeft een turboloze motor. Voor de turbo moet je de Glanza V dus hebb0n. Deze kon in 8,4 naar de 100 km/u knallen.