James May: “geen nieuwe show met Clarkson en Hammond”

James May voorziet een rustige toekomst waar hij waarschijnlijk Clarkson en Hammond als vrienden, maar geen collega’s meer gaat beschouwen.

Het is al weer bijna tien jaar geleden dat de BBC de stekker trok uit het TopGear-format met Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. Het meest populaire programma ter wereld en één van de bekendste entertainmentbronnen van menig autofanaat moest daarom met een nieuw team aan de slag en dat ging niet van een leien dakje. Des te populairder maakte Amazon zichzelf door het trio aan te nemen om een vergelijkbaar concept te maken. The Grand Tour hield het drie seizoenen vol met eenzelfde concept: drie heren, humor, en een vleugje auto’s. The Grand Tour heeft het nooit écht gehaald bij TopGear met de drie, maar na drie seizoenen was de rek er voor de heren zelf ook uit en deden ze enkel nog regelmatig één grote ‘special’. Daarvan is nu ook de laatste opgenomen en wanneer deze binnenkort uitgezonden wordt, nemen de heren ook afscheid.

Echt klaar

En dit keer niet met een komma, maar met een punt. Sterker nog: James May zegt dat hij niet van plan is om nog iets te gaan doen met Jeremy Clarkson en Richard Hammond. Op het internet worden al de suggesties gegeven om bijvoorbeeld een podcast te starten of een ietwat willekeurig concept te gebruiken om het drietal samen te krijgen, maar James gelooft dat het tijd is om hem en de heren als onlosmakelijk verbonden drietal achter zich te laten.

The Grand Tour 2.0

Ook heeft het drietal volgens May geen invloed meer op wat Amazon met The Grand Tour gaat doen nadat zij de tent verlaten. “Als ze maar niet de fout maken om exact hetzelfde concept met ons te gebruiken en enkel de presentatoren te vervangen. Die fout is al eens gemaakt (de versie van TopGear na 2015, red.)” Volgens May heeft iedereen die hun positie moet innemen een flinke kluif aan het ‘vervangen’ van het drietal. En dat klopt wel: de meeste mensen keken programma’s als TopGear voor Clarkson, Hammond en May, en waar zij heen gaan, gaat de meute ook heen.

Stilte

En nu? James May leeft een lekker stil leven. Hij heeft zijn eigen merk voor het produceren van gin gestart en is lekker bezig met nieuwe smaken bedenken. Ook kan je hem nog af en toe vinden op YouTube, hij is nog steeds één van de krachten achter DriveTribe samen met Richard Hammond. Ook loopt de serie “James May: our man in…” nog op Prime Video waar hij een reis maakt door een land om de cultuur beter te snappen (aanrader!). Voor de andere heren geldt ook dat ze lekker met hun eigen dingetjes bezig zijn, waarvan ook het één en ander wordt uitgezonden (Richard Hammond’s Workshop op Discovery en Clarkson’s Farm op Prime Video). Kortom: de heren verdwijnen alle drie niet volledig uit de spotlights, maar een gouden trio in één format hoef je voorlopig niet te verwachten. (via UNILAD)