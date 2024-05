De Mercedes van Matthijs is een dikke powerstation met 600+ pk.

Een musclecar in gezinsverpakking. Dat is de enige juiste omschrijving als we het over de Mercedes-AMG C63S Estate hebben! Autoblog-lezer Matthijs is trotse eigenaar van een prachtig exemplaar in het blauw.

