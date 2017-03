9 gelimiteerde supercars op Nederlands kenteken

In vergelijking met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk is Nederland geen supercarland. Toch rijden er een aantal peperdure en gelimiteerde supercars op onze wegen.

Autofabrikanten van het snellere spul brengen regelmatig een gelimiteerde variant van een model op de markt. Ze hebben doorgaans een extremer uiterlijk, meer vermogen en een niet al te misselijk prijskaartje. Voor klanten is het soms lastig om eentje in handen te krijgen. Sommige automakers kiezen voor een loting, terwijl anderen kijken naar de aankoopgeschiedenis van een klant.

Via Autojunk zien we regelmatig gelimiteerde supercars voorbijkomen. Wat te denken van de witte 675LT Spider die je gister op de frontpage kon zien. Er zijn echter nog veel meer voorbeelden. In het rijtje hieronder behandelen we 9 exclusieve supercars die rollen op gele platen. Om het lijstje divers te houden we de één model per merk-stelregel aan. Eigenlijk zijn het er 11, gezien de dikke 8c triocombo.

Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce – 600 stuks – 524.759 euro

Ferrari 458 Speciale A – 499 stuks – 387.958 euro

Bentley Continental GT3-R – 300 stuks – 349.824 euro

Porsche 911R – 991 stuks – 301.939 euro

Audi R8 GT Spyder – 333 stuks – 224.000 euro

Aston Martin Vantage GT12 – 100 stuks – 468.277 euro

Jaguar F-Type Project 7 – 250 stuks – 219.013 euro

Alfa Romeo 8C – 500 stuks – 251.585 euro

McLaren 675LT Coupé – 500 stuks – 469.529 euro