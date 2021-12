De LaFerrari van Alonso staat nu op Nederlands kenteken!

Alsof een LaFerrari op gele platen nog niet bijzonder genoeg is, heeft dit exemplaar ook nog eens een tweevoudig F1-wereldkampioen als eerste eigenaar gehad.

Het is eigenlijk best wel ironisch: de mensen die een LaFerrari cadeau krijgen van hun werkgever zijn tevens de enige mensen op deze aardbol die niet onder de indruk zijn van een LaFerrari. Want hoe spectaculair is een LaFerrari nog als je een Formule 1-auto gewend bent?

Of je als Ferrari-coureur destijds een LaFerrari echt gratis en voor niks kreeg weten we niet. Feit is wel dat allebei de coureurs die toen voor Ferrari reden een zwarte LaFerrari hadden. We praten dan over het jaar des heren 2013, toen Felipe Massa en Fernando Alonso de eer hoog moesten houden voor de Italiaanse renstal.

Hoewel Massa en Alonso allebei een zwarte LaFerrari hadden, waren de auto’s niet identiek. Het exemplaar van Massa was namelijk gepersonaliseerd met rode accenten. Hij vond dat een Ferrari op z’n minst een beetje rood moest zijn. Alonso niet: hij hield het gewoon bij zwart met zilverkleurige velgen. Toch heeft de auto nog een persoonlijk tintje, want op het stuur prijkt de naam van Fernando Alonso.

Het lijkt erop dat Alonso niet bijster veel belastingstelling had voor zijn LaFerrari, want hij heeft er nog geen 3.000 km mee gereden. De auto stond namelijk in 2016 te koop met 2.900 km op de klok. En dan is het nog maar de vraag of hij die er zelf heeft opgezet.

Dat neemt niet weg dat dit de LaFerrari van een tweevoudig Formule 1-wereldkampioen is. Dat maakt een hele speciale auto nog een stukje extra speciaal. En het mooie is: deze auto is nu gewoon in Nederland. Sterker nog, de auto is voorzien van een kersvers Nederlands kenteken.

Daarmee is dit LaFerrari nummer 3 met gele platen. Er heeft eerst een paar jaar geen enkele LaFerrari op Nederlands kenteken gestaan, maar uiteindelijk zijn er toch nog twee mensen overstag gegaan. En inmiddels staat de teller dus op drie.

De nieuwe eigenaar (@ruuter01 op Instagram) is een fervent Ferrari-verzamelaar. Hij heeft verder onder meer een F12tdf, een 458 Speciale, een 599 GTO en een 812 GTS. Die laatste drie zijn allemaal uitgevoerd in dezelfde kleur: Grigio Opaco. Leuk voor de foto’s.

Er zijn genoeg Nederlands verzamelaars die een dergelijke collectie op buitenlands kenteken of helemaal niet op kenteken zetten, maar deze auto’s zijn stuk voor stuk voorzien van gele platen. Zelfs de LaFerrari van Alonso.

Foto’s LaFerrari: @onecarlife/@ruuter01

Foto’s Speciale/GTO/812 GTS: @gemaskerdemuchacho