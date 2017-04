Als Batman een Bugatti zou rijden

Dan zou het er zo uitzien!

Batman is helemaal gek van Lamborghini als we Batman Begins, The Dark Knight en The Dark Knight Rises mogen geloven. Mocht bovenstaande concept er zijn in productievorm dan had de superheld van Gotham wellicht dit ding gekozen.

Het ontwerp moet een kruising voorstellen tussen de klassieke Bugatti 57S en de moderne Chiron. Het resultaat is een bijzondere mix tussen twee totaal verschillende auto’s. De designtaal van een zeer lange neus kan ik wel waarderen. De drukke koplampen, uiteraard een inspiratie vanuit de Chiron, zijn in mijn ogen wat minder.

De beschrijving bij de oorspronkelijke plaatjes rept geen woord over Batman, maar die donkergrijze kleur in combinatie met het zwart en de sinistere velgen lijken toch veel overeenkomsten te hebben met de gemaskerde held. Het design is de job van ontwerper Arthur Nustas. De designer heeft er puik werk van gemaakt. Helaas zal dit ontwerp niet op de weg gaan verschijnen en dat is best jammer.