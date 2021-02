Nieuwste Bugatti Chiron Sport is perfect voor Alice Cooper - Autoblog.nl

Qua naam dan. Qua ontwerp zal de Bugatti Chiron Sport ‘Alice’ wellicht beter bij iemand anders passen.

Het is morgen Valentijnsdag! Dé dag waarop je een reden hebt om je wederhelft blij te maken met extra aandacht. Daarnaast zullen al je favoriete grote merken weer iets uithalen om de dag in het zonnetje te zetten. Zodat je niet bij je vriendin of vrouw aan hoeft te komen met lege handen kun je dan nog even last minute een doosje bonbons, een bos rozen of een Bugatti Chiron in ontvangst nemen.

‘Valentijns-Chiron’

Nergens rept Bugatti een woord over Valentijnsdag, maar dit lijkt bijna té perfect alsof een autoliefhebber zijn vrouw ook eens iets cadeau doet. De Bugatti Chiron Sport in kwestie, in het thema ‘Alice’, in kwestie lijkt, clichématig, ietwat vrouwelijk aan te doen.







Alice

De auto heet dus volledig ‘Bugatti Chiron Sport Alice’. We kennen één Alice met een fortuin groot genoeg om een Chiron te betalen, namelijk Alice Cooper. Gezien zijn uiterlijk en kledij bestaande uit veel zwart en duisternis, betwijfelen we of de rockster de eigenaar van deze Bugatti gaat worden. Alice zal daarom ofwel een bijnaam zijn, ofwel de naam van de toekomstige eigenaar. Voor nu gaat de auto naar de Londense Bugatti-dealer H.R. Owen.

Silk Rosé

Het thema lijkt ‘zijdezachte kleuren’ te zijn en op het oog is dat goed gelukt. De voorkant is gespoten in de kleur Matt Blanc. En dan niet de acteur die Joey speelt in Friends, maar mat wit voor dat zijde-effect. De achterkant is gespoten in een nieuwe kleur voor Bugatti: Silk Rosé. Een lichtroze kleur. Deze twee kleuren komen overal terug: het interieur is wit met roze details, de motorruimte is tweekleurig in deze twee tinten en zelfs de velgen bestaan uit wit en roze. De unieke touch wordt gegeven door de naam Alice die terugkomt in de hoofdsteunen en de dorpels.

H.R. Owen wil de auto vooral gebruiken als showpony. Klanten die bij hen een Bugatti kopen, moeten weten wat er allemaal mogelijk is. De Bugatti Chiron Sport Alice laat die mogelijkheden zien. Of het mooi is moet je zelf bepalen, het is in ieder geval perfect voor zijn doel en uniek. Fijne Valentijnsdag!