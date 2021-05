Bugatti Chiron 4-005 mag nu met pensioen - Autoblog.nl

De allereerste Bugatti Chiron, de 4-005, is met pensioen gestuurd door de exclusieve autofabrikant.

Het design ziet er nog altijd fris uit, maar de Chiron is alweer sinds 2016 onder ons. Dit exemplaar is nog ouder, namelijk acht jaar. De Bugatti Chiron 4-005 is de allereerste ooit gebouwd. Het is een prototype waar het automerk allerlei tests mee ondernam voordat de Chiron daadwerkelijk uitgeleverd werd aan klanten.

In totaal bouwde Bugatti acht prototypes van de hypercar, dit is de allereerste. De primaire taak van de 4-005 had te maken met software ontwikkeling. Dat heeft betrekking op de infotainment, als alle computersystemen die zich met de techniek van de auto bemoeien. Bugatti ondernam tests met dit protype op allerlei plekken van deze planeet. Van Death Valley en de Grand Canyon tot Granada (Spanje) en de Großglockner. De Bugatti Chiron 4-005 heeft het allemaal gezien.

Ook na de komst van de Chiron ging het testen met de 4-005 door. Tot nu. Na acht jaar mag de hypercar met pensioen. Voor Bugatti-begrippen is er best veel gereden met de testwagen. De kilometerstand bedraagt net iets meer dan 74.000. Verwacht de Bugatti Chiron 4-005 niet binnenkort op Marktplaats. Deze bijzondere machine houden ze graag binnen de familie.