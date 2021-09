Nederlandse keukenboer verkoopt zijn Bugatti Chiron

Er is nauwelijks mee gereden. Misschien dat een ander wel wat kilometers maakt met de Bugatti Chiron van Bernhard ten Brinke.

Bernhard ten Brinke is niet alleen ondernemer, de grote baas bij Bribus Keukens en Dakar-coreur. Hij is ook een autoverzamelaar. Het liefste van exclusief en duur spul. Ferrari Enzo, Porsche Carrera GT, Mercedes CLK DTM AMG. Zeg het, of de beste man heeft het (gehad). Twee jaar geleden nam hij de sleutels in ontvangst van een Bugatti Chiron Sport.

De auto kwam nauwelijks naar buiten, dus veel van de Nederlandse wegen heeft de hypercar niet gezien. Bovendien is er nooit een Nederlands kenteken op gezet. Scheelt weer een bom aan BPM natuurlijk. Maar na twee jaar en 600 kilometer mag de Bugatti Chiron Sport de collectie van Bernhard ten Brinke verlaten.

Bugatti Bernhard ten Brinke

Mocht je nog € 3.695.000,- in een oude sok hebben liggen, dan mag je Bugatti ophalen bij Bernhard ten Brinke. Rijden op de openbare weg zit er alsnog niet echt in, want die prijs is exclusief BPM. De Chiron Sport is uitgevoerd in carbon zwart met French Racing Blue accenten. Een plaatje om te zien. Mocht er een buitenlandse koper interesse hebben is Nederland straks een Bugatti Chiron armer. Jammer, maar aangezien deze toch alleen maar in een verzameling mooi stond te zijn missen we er niet heel veel aan.

Fotocredit: Tim Van Raai