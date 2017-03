Bij dit riante huis krijg je een gratis Jaguar met V12!

Het is een aloude truc, verkoop iets duurs en geef daar een klein presentje bij als lokkertje.

Heel klein kun je een Jaguar XJS Convertible 6.0 V12 overigens niet noemen. De auto is 4,85 meter lang, 1,8 meter breed en onder de gigantische motorkap gaat een joekel van een twaalfcilinder schuil. Dit exemplaar is met zijn Jaguar op de motorkap (waarom toch altijd?!) en spaakwielen wellicht een beetje over the top, maar je weet wat ze zeggen over een gegeven paard…

Alhoewel, ‘gegeven’? Er moet een flink 1,145 miljoen euro worden afgetikt voor deze vrijstaande villa in Bavel. Als je -net als ik- moet opzoeken waar dat precies ligt, dan zou je -net als ik- waarschijnlijk ook niet willen wonen. Terug naar het huis, dat is een modern bouwwerk welke nogal eigenaardig is ingericht. Minimalistisch zonder écht strak of modern te zijn. Een beetje ongezellig zelfs. Dat er een dood hert op het keukeneiland ligt maakt het er niet beter op en wat je in je werkkamer met stopcontacten op 2,2 meter moet is me een raadsel.

Gelukkig zijn er ook pluspunten, buiten die Jaguar om. Zo is het huis voorzien van een riant (doch weer karig ingericht) dakterras, een biscoop/biljartkelder, een onderpandse parkeergarage met extra werkplaats en bovenal een zeer aantrekkelijk ogend zwembad. Al met al een huis met potentie voor de autoliefhebber.

Met dank aan Peter voor de tip!